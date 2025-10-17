Si allarga il maxi polo commerciale Forcolo

di Tiziana PetrelliNell’area tra via Flaminia, via Forcolo e via Moriconi, a sud-ovest della città, sta prendendo forma un nuovo tassello del parco commerciale Forcolo, un comparto che nel suo insieme copre circa 26mila metri quadrati di superficie. Qui sorgerà un nuovo edificio destinato al commercio non alimentare, con parcheggio privato ma aperto all’uso pubblico, proposto dalla Immobiliare Zeus srl, la stessa società che ha curato anche gli altri lotti dello stesso piano.

Il progetto in questione prevede la costruzione di un fabbricato di media struttura di vendita, con una superficie stimata di circa 1.700 metri quadrati e un’area complessiva di oltre 3.000 metri quadrati compresi i parcheggi e gli spazi di servizio. L’intervento completa il disegno urbanistico già approvato dal Comune di Fano, che in quella zona ha previsto la nascita di più edifici a destinazione commerciale e direzionale. Tra questi figura anche una media struttura alimentare di circa 1.100 metri quadrati, riconducibile al marchio MD, già autorizzata ma non ancora operativa, e un secondo edificio dedicato ad attività direzionali.

La Conferenza dei Servizi appena avviata segna l’avvio formale dell’iter. È la fase in cui tutti gli enti interessati – dall’Ast all’Arpam, dai vigili del fuoco alla Provincia – sono chiamati a esprimere il proprio parere sul progetto prima dell’ok definitivo. Il termine per l’invio del parere è fissato al 30 ottobre 2025, mentre la conclusione del procedimento, salvo sospensioni, è prevista per il 7 novembre.

A coordinare il percorso è l’architetta Maria Chiara Piersanti, responsabile del procedimento, mentre l’ingegnera Laura Olivelli sarà chiamata a firmare il provvedimento finale. Quando l’intero comparto sarà completato, il polo del Forcolo offrirà oltre 2.800 metri quadrati di superficie di vendita, distribuiti fra negozi alimentari e non alimentari, edifici direzionali e ampie aree di sosta. Un’area moderna, ben collegata alla Flaminia, con l’obiettivo dichiarato di concentrare le nuove strutture di vendita fuori dal centro storico.

Ma è proprio qui che si accende il dibattito. Mentre in periferia le nuove aree commerciali crescono, il centro storico di Fano continua a soffrire. Molte saracinesche si abbassano, i locali sfitti aumentano e la mancanza di parcheggi scoraggia l’afflusso quotidiano. Le attività di vicinato, un tempo cuore pulsante della vita cittadina, faticano a resistere tra affitti alti, spese crescenti e concorrenza dei grandi marchi. Perché mentre le gru si preparano a lavorare al Forcolo, la vera sfida per Fano – economica, sociale e identitaria – resta tutta dentro le sue mura.