"Si denuda davanti ai nostri figli". Denunciato

di Marco D’Errico

"Si è abbassato i pantaloni davanti a un gruppo di ragazzini minorenni in pieno centro: l’ho visto con i miei occhi". Lo dice Tania Gasparini, ragioniera di 47 anni, che ha denunciato ai carabinieri l’episodio, avvenuto martedì intorno alle 19, nei pressi della piazza centrale di Calcinelli. Protagonista della vicenda un 60enne del posto, molto conosciuto per il suo passato burrascoso e per altre intemperanze. Poco dopo, sul luogo sono intervenuti i militari dell’Arma della stazione di colli al Metauro, che lo hanno identificato chiedendo spiegazioni di quanto avvenuto. La donna ha denunciato l’accaduto anche sui social, dove si è accesa una lunga discussione, riguardo la necessità di porre rimedio a una situazione ritenuta intollerabile.

L’uomo, stando a quanto riferito nella denuncia, è stato notato da tempo stazionare nel centro cittadino, dove si intrattiene con diversi ragazzini, la cui età oscilla tra i 13 e 15 anni. Una frequentazione che i genitori non condividono ma che non riescono a impedire. Dunque è stato sollecitato un rapido intervento delle Autorità, per prevenire anche episodi di aggressività, che in passato l’uomo avrebbe manifestato. "Quell’uomo è un pericolo per i nostri figli – aggiunge la signora Gasparini – e non dobbiamo aspettare che accada l’irreparabile per intervenire, visto che non è nuovo agli eccessi. Quando ha mostrato i suoi attributi, avrebbe potuto farlo anche alla presenza di mia figlia. Quindi ho preso l’iniziativa di andare dai carabinieri…".

Nel paese non si parla d’altro, sebbene quanto avvenuto non sia una novità. In passato venne infatti promossa una petizione indirizzata alle Autorità, per sollecitare una collocazione dell’uomo in una struttura adeguata, ma la richiesta non ha ancora avuto alcun esito. Intanto la convivenza diventa sempre più difficile, perché non tutti sono disposti a tollerare i comportamenti dell’uomo, che quando alza il gomito perde il controllo. Qualcuno riferisce di averlo visto mentre brandiva un martello, in preda ai fumi dell’alcol, e tra i residenti serpeggia la paura, in particolare per la sicurezza dei propri figli. Una situazione che ha turbato la serenità di molte famiglie.