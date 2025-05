Si ferma anche il traffico ferroviario per i lavori anti-allagamento

di Sandro FranceschettiInizierà il 21 giugno e comporterà l’interruzione per due giorni del traffico ferroviario e anche di quello nel tratto marottese della Statale 16 Adriatica l’intervento strategico riguardante l’attraversamento del canale per la raccolta delle acque meteoriche sotto le due infrastrutture viarie in questione. Un’opera che dovrebbe risolvere definitivamente il problema degli allagamenti a Marotta nord, raccordando le parti del nuovo canale di scolo già realizzate a monte e a valle delle stesse.

A fornire questi dati precisi è stato il sindaco Nicola Barbieri durante l’assemblea informativa organizzata dall’amministrazione e tenutasi martedì sera alla sala della circoscrizione davanti ad una settantina di cittadini. "Le date del 21 e 22 giugno rappresentano la prima finestra tecnica utile concessa da Rfi – ha spiegato Barbieri -, che ha già programmato in quei giorni altri interventi lungo la linea Adriatica, in particolare in Emilia Romagna e nella parte sud delle Marche (si dovrà invece aspettare ancora a Ponte Sasso di Fano, dove le procedure tecniche non sono ancora concluse, ndr). Durante queste 48 ore di lavori intensivi – ha aggiunto il sindaco - è inoltre prevista, in accordo con Anas e gli altri enti coinvolti, la chiusura totale della Statale 16 nel tratto interessato. Nei giorni successivi si proseguirà con la realizzazione del canale sotto la Statale per raccordare l’opera con il sistema esistente: il canale già realizzato in via Corfù (a monte) e quello di via Chienti (lato mare)".

Il sindaco mondolfese ha aggiunto: "Al momento, la chiusura completa della Statale è prevista solo per i due giorni sopra indicati, mentre nelle settimane successive le attività proseguiranno garantendo la normale circolazione, che potrà essere a doppio senso o a senso unico alternato in base allo stato di avanzamento del cantiere. In merito alla finestra tecnica concessaci da Rfi per il 21 e 22 giugno, ringrazio il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, per aver seguito e supportato il Comune nell’interlocuzione con l’Azienda".

Sempre in tema di contenimento del rischio idrogeologico, il capo della giunta e i suoi tecnici hanno evidenziato che stanno proseguendo i lavori in via Betti, che si estenderanno successivamente all’ultimo tratto di via Corfù e in via Martini per il completamento definitivo del canale di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre è stato presentato il progetto relativo alla realizzazione della vasca di laminazione adiacente al campo sportivo di via Martini, finalizzato a ridurre e rallentare la portata complessiva delle acque provenienti dall’autostrada e che attualmente confluiscono nel fosso di via Illica.