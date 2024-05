Si pedala con i campioni Ballan e Fondriest

Giovedì pomeriggio si pedala con i campioni di ciclismo Alessandro Ballan e Maurizio Fondriest a "Un giro nel Giro", il circuito di pedalate amatoriali sul percorso del Giro d’Italia, organizzato da Banca Mediolanum che da 22 anni è sponsor ufficiale della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna. L’iniziativa darà ai numerosi iscritti l’occasione di vivere con i campioni in Maglia Azzurra l’emozione del percorso (Mondolfo-Fano) anticipando la gara di qualche ora. L’appuntamento con Ballan e Fondriest è giovedì alle 11.35 in via Marconi a Mondolfo con partenza della pedalata fissata per le 12.10. L’arrivo è previsto dopo 31 km a Fano in via Gramsci sul traguardo di tappa. I partecipanti al fianco dei campioni di ciclismo vivranno l’emozione unica di cimentarsi sul tracciato della "corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo" anticipando la gara di qualche ora. L’iniziativa è stata organizzata da Nicola Vallardi, regional manager di Marche, Abruzzo e Molise di Banca Mediolanum, che quest’anno rinnova il suo impegno per garantire il diritto all’educazione a 680 minori a rischio di abbandono scolastico.