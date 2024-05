Si premia "Il Gusto dei Borghi". Cerimonia alla Memo. Chi ci sarà

A Fano nasce un Premio per valorizzare la cultura e il gusto dei nostri borghi, patrimonio di bellezza ed eccellenza. Si intitola proprio "Il Gusto dei Borghi" dove la parola ‘gusto’ "non si riferisce esclusivamente ad uno dei cinque sensi - spiega Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord che l’ha ideato assieme agli Alberghi Consorziati -, quanto piuttosto ad un’emozione che coinvolge anche tutti gli altri. Nei borghi possiamo ammirare ovvero gustare panorami unici e meravigliosi, annusare profumi che pervadono ogni piccola via, ascoltare musica offerta nei tanti eventi organizzati, stringere mani e abbracciare gli amici che insieme a noi vogliono vivere il gusto dei borghi. Con questo evento si vuole ricreare l’atmosfera che si respira nelle tante iniziative che i borghi della provincia organizzano per far conoscere il loro meglio".

E così venerdì alle 16 nella sala Ipogea della Mediateca Montanari si premiano i vincitori della prima edizione di questa iniziativa "che premia feste, sagre, prodotti enogastronomici di qualità, associazioni dell’entroterra come della costa, perché rappresentano delle eccellenze straordinarie che contribuiscono alla valorizzazione del territorio, al suo sviluppo turistico ed economico. Il giusto riconoscimento che Confcommercio e Alberghi Consorziati vogliono tributare ai veri protagonisti del territorio, a coloro che lo amano e lo promuovono ogni giorno" sottolineano Barbara Marcolini presidente Confcommercio Fano e Luciano Cecchini presidente degli albergatori.

Riceveranno il riconoscimento: Cantiano Fiera Cavalli; Cartoceto dop il Festival - Mostra Mercato dell’Olio e dell’Oliva; Festa della Pera Angelica; Festa del Nino; Festa della Tratta; Sagra dei Garagoi; La Spaghettata; Il Pergola doc rosso; Sagra del Polentone alla Carbonara; Sagra del Castagnolo; Crescia sfogliata di Urbino; ColleMar-athon. Al termine degustazione di prodotti tipici a cura di Ais Pesaro con il sommelier Raffaele Papi.

