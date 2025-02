Si raccolgono firme contro l’ampliamento della discarica

"Impediamo l’ampliamento della discarica". E’ lo slogan scelto dal comitato cittadino ‘AmbienteVivo’ di San Costanzo per l’assemblea pubblica che ha organizzato per sabato, con inizio alle 17,30, all’oratorio, in piazza San Pio da Pietralcina, durante a quale si potrà firmare una diffida indirizzata "a chiunque abbia il potere di autorizzare, sia politicamente che tecnicamente, l’allargamento del sito di stoccaggio dei rifiuti".

"Si tratta di un incontro cruciale per il futuro del territorio – afferma il presidente, Stefano Sanchioni -. Un momento fondamentale per aggiornare la comunità sulle recenti attività del comitato e sulle azioni intraprese per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. E, in particolare, sarà data la possibilità a tutti i presenti di sottoscrivere la diffida".

"La firma di ognuno – aggiunge - è essenziale per far sentire la voce della gente e per ribadire la nostra ferma opposizione a questo progetto dannoso. L’ampliamento della discarica rappresenta una minaccia concreta per il nostro territorio e per la salute di tutti noi. È nostro diritto e dovere agire insieme per proteggere il nostro futuro".

"L’assemblea – termina Sanchioni - sarà un’occasione di confronto e di scambio di idee, per unire le forze e per definire strategie comuni nella difesa dell’ambiente. Per questo, AmbienteVivo invita tutti i cittadini a partecipare, per dimostrare la compattezza della comunità e lanciare un messaggio alle autorità".