Si spoglia nudo e si masturba in spiaggia. Fermato dai carabinieri

Una scena assurda, in pieno giorno e davanti a decine di famiglie. È accaduto ieri, intorno alle 16,15 nel tratto di spiaggia libera difronte allo Chalet del Mar, sul lungomare fanese, dove un giovane – in evidente stato di alterazione – ha dato in escandescenze creando attimi di forte disagio e preoccupazione, soprattutto tra i genitori con bambini. Secondo le testimonianze, l’uomo ha iniziato a spogliarsi completamente nudo sulla spiaggia, tra lo sconcerto generale, e si è tuffato in mare, restando a lungo in acqua. Una volta uscito, del tutto incurante della presenza di bambini e famiglie, ha iniziato a masturbarsi, proseguendo la sua camminata nudo lungo la spiaggia, in direzione dei Bagni Arzilla. Alcuni genitori, impauriti e indignati, hanno preso i figli in braccio e si sono rapidamente allontanati per evitare che assistessero a quella scena.

Il titolare dello stabilimento ha immediatamente allertato i carabinieri. Nel frattempo, un bagnante ha cercato di affrontare il giovane per farlo desistere, ma questi ha semplicemente raccolto i suoi vestiti e si è allontanato. Durante il tragitto lungo la pista pedonale, nei pressi del ponte dell’Arzilla, ha rovesciato alcune bici parcheggiate, continuando a camminare. È stato infine fermato dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale - anche loro tempestivamente allertati e intervenuti - proprio all’altezza del ponte, dove è stato identificato e preso in custodia.

Tiziana Petrelli