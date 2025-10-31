Siamo davvero la città della Fortuna. Centrato un ’5’ al SuperEnalotto

La fortuna ha fatto nuovamente tappa a Fano, non per nulla la sua città. Un giocatore fanese ha infatti centrato un "5" al SuperEnalotto da 84.437,08 euro nella tabaccheria Raffaelli di via Metauro 16, nel quartiere San Lazzaro, punto Sisal diventato per un giorno il più fortunato della città. La giocata vincente è stata convalidata martedì 28 ottobre, nell’estrazione che ha visto il jackpot salire a 71 milioni di euro. "Sì, è vero, è un nostro cliente abituale – racconta con un sorriso il ragazzo che ha risposto al telefono –. Non è uno di passaggio, viene spesso qui". Alla domanda su come abbia reagito il fortunato, risponde con discrezione: "Immagini... quando l’abbiamo saputo siamo rimasti tutti sorpresi e contenti, ma naturalmente la privacy viene prima di tutto". La vincita, pur non essendo un "6", ha comunque portato un’aria di festa nella ricevitoria di quartiere, che da anni è un punto di riferimento per chi gioca e si incontra per due chiacchiere davanti al bancone. "Siamo qui da tanto – aggiunge – e conosciamo praticamente tutti i clienti per nome. Sapere che uno di loro ha vinto così tanto ci rende davvero felici. È come se la fortuna avesse premiato un amico di famiglia".

Tra i clienti più affezionati, ieri mattina non sono mancati i commenti e le battute. C’è chi ha controllato subito la schedina sperando in un colpo di coda, chi ha scherzato sul fatto che "la fortuna gira, ma a volte passa troppo in fretta". Qualcuno ha anche provato a intuire l’identità del vincitore, ma in via Metauro vige il silenzio assoluto: "La privacy è sacra – ripetono dalla tabaccheria –. E poi non tutti hanno voglia di far sapere di aver vinto". La combinazione vincente che ha fatto sorridere Fano è stata 8 – 25 – 40 – 54 – 58 – 63, con Jolly 50 e SuperStar 63. In tutta Italia il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 28 ottobre ha assegnato 360.928 vincite, ma quella fanese resta una delle più alte registrate nelle Marche negli ultimi mesi. Per la tabaccheria Raffaelli, nel cuore del quartiere San Lazzaro, è una giornata da ricordare. "Ogni tanto la fortuna si ferma anche qui – conclude il giovane al telefono –. Chissà che non decida di tornare presto".

Tiziana Petrelli