Fano, sulla sicurezza è giro di vite: nomine e misure

Fano, 8 marzo 2025 – Delega alla sicurezza per Stefano Pollegioni, che affiancherà il sindaco Luca Serfilippi, tenendo i contatti con il territorio e mettendo a disposizione dell’amministrazione comunale la sua personale esperienza (ex carabiniere in pensione). L’incarico sarà a titolo gratuito, ma Pollegioni disporrà di un ufficio nel comando della Polizia locale.

La nomina è stata ufficializzata ieri mattina dal primo cittadino che ha anche annunciato l’istituzione dei vigili di quartiere. “Pollegioni, persona che stimo e conosco da tempo, con grande esperienza nel settore della sicurezza – ha spiegato Serfilippi – si occuperà del coordinamento tra istituzioni e cittadini. La sicurezza non si costruisce solo con i controlli, ma anche con il dialogo e la collaborazione. In particolare Pollegioni mi affiancherà nel lavoro che stiamo portando avanti da mesi in stretta collaborazione con la prefettura, la questura, i comandi di carabinieri e guardia di finanza”.

“Sarò a disposizione del sindaco e del comandante della Polizia locale – ha fatto presente Pollegioni – il mio compito sarà quello di parlare con i cittadini e di collaborare, soprattutto per quanto riguarda i giovani, con l’assessore ai Servizi sociali Lucia Tarsi e gli assistenti sociali, ma anche con l’assessore Alessio Curzi e il presidente di Aset, Giacomo Mattioli, quando si tratterà di intervenire in aree degradate o poco illuminate. Ho diverse idee da proporre, la cultura della sicurezza deve essere diffusa e condivisa”.

Serfilippi ha ricordato come “i servizi di sorveglianza della Polizia locale saranno ulteriormente potenziati nei prossimi mesi mentre il pattugliamento in centro storico e nelle aree più sensibili è già stato intensificato”. Serfilippi ha confermato come a Fano “ proseguano le operazione ‘Ad alto impatto’, frutto della collaborazione tra Polizia locale e forze dell’ordine, soprattutto nei quartieri di Vallato, San Lazzaro, Poderino, centro storico, Sant’Orso ed ora anche Lido e di quanto le telecamere gestite dalla Polizia locale siano state determinanti per l’individuazione dei responsabili di vari reati, dai furti allo spaccio di sostanze stupefacenti”. Se i genitori dei figli minorenni sono preoccupati per i soprusi e le sopraffazioni di cui sono stati vittime i figli di alcuni di loro, il sindaco Serfilippi rassicura: “La situazione è sotto controllo, c’è una costante collaborazione e condivisione di informazioni tra le forze dell’ordine: tutti stanno facendo un grande lavoro”.