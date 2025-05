Sicurezza stradale. A lezione del fratello di Michele Scarponi

Alla scuola secondaria di primo grado Faà di Bruno di Marotta si è tenuto un incontro sulla cultura della prevenzione e della sicurezza stradale a cui ha partecipato Marco Scarponi (foto), fratello di Michele Scarponi, campione di ciclismo italiano venuto a mancare nel 2017 in un incidente stradale. Marco è il creatore della fondazione ‘Michele Scarponi Ets’, che si concentra sull’aspetto educativo, perché lavorando con le scuole di tutta Italia, attraverso i ragazzi, si riesce ad arrivare ai più grandi. "È necessario promuovere negli alunni la cultura della prevenzione e della sicurezza stradale, migliorare l’educazione stradale e implementare la mobilità sostenibile, auspicando un luogo in cui ciascuno possa muoversi in sicurezza, con spazi adeguati e nel rispetto reciproco", è stato detto nel corso dell’incontro. Presente all’’appuntamento anche Luca Panichi, l’atleta in carrozzina, finito sulla sedia a rotelle proprio per un incidente mentre si stava allenando in bici.

