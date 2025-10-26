Sicurezza, traffico e Natale. Bellocchi si fa sentire

di Tiziana PetrelliTutte occupate le cento sedute della sala Don Milani, mercoledì sera, per l’assemblea pubblica del Consiglio di Quartiere 10 – Bellocchi e zona industriale – che si è trasformata in un vero momento di confronto tra cittadini e amministrazione. "Abbiamo sentito un grande senso di comunità", racconta la vicepresidente Laura Mari, che insieme al consigliere Simone Tonelli ha moderato la serata, introdotta dal presidente Giordano Montanari. In apertura sono state annunciate le dimissioni dei consiglieri Federico Vedovi e Giovanni Di Luca, che verranno sostituiti secondo regolamento. E siccome negli ultimi mesi molti cittadini hanno espresso il desiderio di poter partecipare più da vicino ai lavori del Consiglio, Giacomo Lucarelli, segretario della seduta, ha ricordato che, per norma, le sedute non sono pubbliche, ma le segnalazioni dei residenti vengono comunque raccolte e discusse.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Luca Serfilippi gran parte della giunta e la comandante della Polizia locale. Sul tavolo i progetti, le criticità e le idee per migliorare la vivibilità di Bellocchi, tra piste ciclabili, sicurezza e opere pubbliche. Il Consiglio – che dispone di un budget di 25mila euro per le spese strutturali e 5mila per quelle correnti – ha annunciato di voler destinare parte dei fondi alla prosecuzione della pista ciclabile che oggi si interrompe davanti al campo sportivo, per creare un circuito completo attorno alla frazione.

Molti interventi hanno riguardato la sicurezza, dopo il ritrovamento di droga nascosta nel parco della scuola dell’infanzia: i cittadini hanno chiesto potature più frequenti, telecamere e maggiore illuminazione. Non sono mancate le preoccupazioni per i ritardi nella costruzione del nuovo asilo, opera finanziata con fondi Pnrr ma spesso ferma per problemi legati alle ditte esecutrici. Accanto alle criticità, anche prospettive di crescita: a novembre partirà un progetto di educazione ambientale per le scuole, con laboratori dedicati ai più piccoli e l’obiettivo di creare a Bellocchi uno spazio di lettura e aggregazione.

Non sono mancati i riferimenti alla viabilità nella zona industriale, dove i tir, guidati dal navigatore, finiscono spesso in controsenso lungo la Prima Strada. L’assessore Curzi ha annunciato una nuova segnaletica, e Ilari ha confermato le asfaltature imminenti. In chiusura, l’annuncio più atteso: il 7 e 8 dicembre Bellocchi accenderà il suo grande albero e tutta via I Strada, grazie al sostegno dell’associazione Amici di Bellocchi. Ci sarà poi "Lego sotto l’albero", un’installazione di mattoncini realizzata dall’associazione Marche Brick, che animerà la frazione.