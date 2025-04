Silvano, 4 anni coi nazisti per salvare un bambino

FANOdi Luigi Diotalevi e Benedetta IacomucciIn occasione della celebrazione degli 80 anni dell’anniversario della Liberazione, il fanese Daniele Ferri, 74 anni, appassionato di storia locale e valente cronometrista, ricorda la storia del padre Silvano, marinaio nato a Fano il 17 aprile 1914 con abitazione nella zona del Porto in via Nazario Sauro, che da giovane fu deportato dai tedeschi nel campo di concentramento di Sachsenhousen, dove rimase quattro anni, riuscendo alla fine a tornare a casa. Con lui c’era anche un ’ragasin’, così lo chiamava, che gli era stato affidato dalla famiglia perché apprendesse il mestiere. Ed è per tenere fede alla sua promessa che Silvano, che avrebbe potuto scappare nel tragitto da Venezia a Berlino, decise di sacrificare il bene più prezioso, la sua libertà.

"Mio padre Silvano – racconta Daniele – era un esperto marinaio che durante una delle svariate attività lavorative, a bordo di una imbarcazione che trasportava legname dall’Istria, venne prelevato a Venezia dai tedeschi insieme ad altri marinai suoi amici. Con loro vi era anche un ’ragasin’ fanese di 10 anni di cui non ricordo il nome che in quegli anni era stato affidato a mio padre Silvano, che tutti chiamavano ‘barbagleta’ per via del mento e delle mascelle sporgenti, affinché lo istruisse nel duro lavoro di marinaio".

In quel periodo dall’Istria per Venezia erano frequenti i trasporti di legname, considerato materia prima sia per costruire imbarcazioni ma soprattutto per usi civili. "I tedeschi con i fucili puntati li fecero scendere dall’imbarcazione costringendoli a salire sui camion, dove erano assiepate anche numerose persone ebree. Infatti vennero deportati verso il campo di concentramento di Sachsenhausen a nord di Berlino. Qui Silvano rimase quattro anni e con lui anche il ’ragasin’".

Durante il viaggio verso l’inferno, a un certo punto il camion si fermò per far scendere i deportati che avevano delle impellenze. Silvano si attardò un po’ di più e quando tornò, il camion stava ripartendo. Si erano dimenticati di lui. Era libero. Ma quel ’ragasìn’ invece era già risalito a bordo, e Silvano non poteva abbandonarlo: "Mio padre corse dietro al camion – racconta Daniele – e lo fece fermare per farsi caricare. Una promessa mantenuta, che gli cosò quattro anni di vita nel campo di concentramento".

Nonostante le dure condizioni di vita e di lavoro finalmente riuscirono a tornare a casa dove li attendevano i propri familiari. "Mio padre Silvano – racconta ancora Daniele – rientrato a Fano ha continuato il lavoro di marinaio. Dopo molti anni uno dei militari tedeschi, addetto alla vigilanza del campo di Sachsenhausen venne a Fano per trascorrere dei giorni di vacanza. Chiese informazioni e si presentò a casa di Silvano. Fu una visita emozionante e nello stesso tempo piena di ricordi per quel legame che nacque durante la prigionia. Uomini, donne e giovani molti dei quali persero la vita durante i vari rastrellamenti e che hanno lasciato in tante famiglie marchigiane un segno indelebile. Una storia dolorosa quella della deportazione che ci invita a riflettere e continuare a trasmettere alle giovani generazioni la memoria storica, come ci ha ricordato anche Papa Francesco, necessaria per creare un mondo più fraterno e più giusto".

Oggi Daniele Ferri sarebbe felice di avere notizie di quel ’ragasin’, di cui non conosce il nome né l’età, né se sia ancora in vita. Sa solo che era anche lui fanese, e che poterlo riabbracciare, lui o i suoi discendenti, sarebbe un po’ come stringere a sé, ancora una volta, il babbo Silvano.