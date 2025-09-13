Dalla favola agli insulti: l’ondata di odio social contro il cambio di vita di Simona

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 13 settembre 2025 - Dalla favola romantica alla gogna social. La storia di Simona Rabbi, 64 anni, che da gennaio a luglio ha cambiato vita sposando in Kenya Jonathan, 32 anni, e diventando mamma della sua bambina di 5 anni, aveva emozionato i lettori del Carlino. Ma quando la notizia è stata rilanciata anche da molte altre testate nazionali, rimbalzando poi sui social media, l'idillio si è trasformato in bersaglio di un'ondata di odio.

Sotto i post social si sono riversati migliaia di commenti, in gran parte intrisi di sarcasmo e volgarità. C'è chi ha ridotto la relazione a una questione di soldi, con grande dispiacere dei protagonisti – “si è assicurato il bancomat”, “la pensione fa chiudere gli occhi” –, chi ha parlato di turismo sessuale e chi ha insinuato addirittura rischi sanitari. Non sono mancati i riferimenti razzisti e le battute pesanti sulla fisicità del marito.

Simona, raccontandoci la sua storia, aveva messo subito in chiaro di non sentirsi mai ridicola e di sapere che potessero anche delle critiche: “Ci stanno, e le accetto”. Ma quello che non può accettare è la violenza verbale: “Un conto è la critica, se fatta in modo rispettoso. Un conto è questo odio, questa volgarità sociale. E soprattutto è grave che alcune persone hanno cercato il mio profilo personale, scrivendomi in privato per insultarmi e disturbarmi personalmente”.

Per difendersi ha dovuto bloccare la pagina Facebook di una delle testate: “Ho bloccato una pagina Facebook piena di insulti nei miei confronti per la mia storia con Jonathan. E mi scrivi anche direttamente su Messenger. Ho bloccato tutto ma mi disturbano”, ci ha confidato dispiaciuta.

La sua reazione, però, resta ferma: “La gente sta male. Alla fine me ne frego. Era solo per farvelo sapere”, ci spiega, mostrando la stessa determinazione che l'ha spinta a cambiare vita. E aggiunge: “Le persone che conosco e mi conoscono mi hanno fatto i complimenti e sono felici per me”.

Tra le migliaia di voci c'è infatti anche chi la difende: “È pieno di uomini che stanno con donne dell'età delle figlie e nessuno si stupisce. Non vedo perché non possono farlo anche le donne”, osserva una lettrice. E altri ancora: “Ognuno guardi la propria vita, la signora ha fatto benissimo”.

In mezzo agli haters, dunque, emergono anche numerosi messaggi di incoraggiamento e rispetto. Intanto Simona, divisa tra Fano e Watamu, va avanti: “Mi sento una ragazza, mai ridicola, ma sempre giovane e piena di vita”.