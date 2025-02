“Sinfonica, la musica attorno“. Tre appuntamenti di qualità

Tre appuntamenti al Teatro della Concordia di San Costanzo che avranno come protagonista l’Orchestra Sinfonica Rossini, la quale proporrà una nuova stagione. Si tratta di Sinfonica, la musica attorno. "Si comincerà il 23 febbraio con Il barbiere di Siviglia, una delle opere più celebri e amate del compositore pesarese, che sarà proposta in una versione smart affascinante – ha evidenziato il presidente dell’Osr Saul Salucci durante la presentazione tenutasi ieri in Confcommercio Marche Nord –. L’adattamento, la direzione e la conduzione dello spettacolo saranno del maestro Noris Borgogelli e un terzetto di grande prestigio formerà il cast canoro: Manuel Amati, Il Conte d’Almaviva; Marta Pluda, Rosina; e Matteo Mancini, Figaro. La parte strumentale sarà affidata a una formazione cameristica dell’Osr. Si proseguirà il 14 marzo con Rossini, maestro… di cucina: un viaggio musicale e gastronomico attraverso le curiosità legate alla passione per la cucina che Rossini nutriva, ispirando un programma che mescola musica e aneddoti divertenti. Gli interpreti saranno le prime parti dei fiati dell’Osr e l’attore Jader Baiocchi. Terzo e ultimo appuntamento, l’11 aprile, dedicato ad Antonio Vivaldi. Del prete rosso saranno proposte Le Quattro Stagioni."

"Ancora una volta – ha aggiunto – la recitazione, quella dei sonetti che accompagnano ogni concerto, sarà il tappeto poetico su cui si svilupperà la musica. Henry Domenico Durante sarà il violino solista e maestro concertatore che condurrà la sezione d’archi dell’Osr".

"Sono questi eventi di grande qualità, importanti per il territorio – ha detto il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli –. La musica è un linguaggio universale, capace di trasmettere emozioni e al contempo fondamentale per la crescita culturale". "Siamo felicissimi dell’ingresso di San Costanzo, da quest’anno, nell’Itinerario della Bellezza – ha sottolineato Amerigo Varotti –. Un comune con tante eccellenze e questa rassegna ne evidenzia anche la vivacità culturale". Il sindaco Domenico Carbone, da parte sua, ha evidenziato: "Crediamo molto nella cultura e nel turismo e per questo abbiamo aderito con convinzione all’Itinerario della Bellezza e deciso di organizzare questa stagione musicale che è un’assoluta novità".

Posto unico numerato 10 euro; ridotto 5. Prenotazioni allo 0722.327841. Online su Liveticket.

Sandro Franceschetti