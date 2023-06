Sky Calciomercato L’Originale, a Fano arrivano i big del pallone

Fano, 9 giugno 2023 – La passione sfrenata per il calcio di milioni di italiani, come veicolo promozionale di Fano e per l’intera Regione Marche. Dal 12 al 16 giugno, infatti, la città della Fortuna sarà protagonista della trasmissione sportiva "Calciomercato L’Originale", la rubrica calcistica di Sky Sport che sa far registrare picchi d’ascolto di 400mila telespettatori a puntata ed un potenziale di oltre 2 milioni di utenti collegati settimanalmente (anche in streaming su Now) tra dirette, repliche e canali social: un grande classico estivo che da anni alimenta sogni e desideri di tifosi e appassionati e scandisce le serate di febbrile attesa.

Dallo scorso anno Calciomercato L’Originale ha pensato ad un inedito format itinerante e per l’estate 2023, quella di Fano sarà la prima delle quattro esterne per il momento confermate. Approdato l’anno scorso in città come ospite del trentennale della Fondazione Carifano, infatti, l’ideatore del format di Sky Sport Alessandro Bonan (che con Gianluca Di Marzio e Fayna conducono il programma) non ha tardato ad innamorarsi di Fano, della sua storia, della sua enogastronomia, del mare e delle tante bellezze architettoniche. Durante una passeggiata notturna, poi, è stato stregato dal fascino della chiesa di san Francesco illuminata dalla luna. Ed è proprio da questa location che Sky trasmetterà ogni giorno la sua trasmissione, dalle 23 alle 24.

"Quando sono tornato a casa ho chiesto a tutti se conoscevano Fano - ha raccontato ieri Bonan, nella conferenza stampa di presentazione organizzata dall’agenzia Comunica che ha fatto da collante tra Sky, il Comune e la Regione che ha garantito un importante contributo attraverso la sua Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione - nessuno sapeva dove fosse. Un vero peccato perché questo è un posto che merita di essere conosciuto da più persone. Il calcio è un megafono straordinario e qui si può giocare bene con lo sport e una città ricca di storia". Un’idea che ha trovato subito d’accordo anche Davide Bucco, coordinatore della trasmissione. "A Fano portiamo una regia mobile 4K HDR, per intenderci quella che si usa per la Serie A e la Champions - ha sottolineato Bucco -, con 7 telecamere (anche dall’alto), una 30ina di tecnici, operatori, fonici e 15 ospiti sul palco". Sono ex giocatori e giornalisti sportivi come Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Aldo Serena, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Gianfranco Teotino, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Tutti avranno modo di visitare i luoghi più suggestivi della città nelle circa 20 ore totali di messa in onda.

"Quando si fa qualcosa a Fano si diventa fortunati… guardate che carriera ha fatto Flavia Pennetta dopo aver vinto il Torneo della Fortuna" ha detto Massimo Seri presentando il progetto promozionale che prevede anche la messa in onda, ad inizio e fine trasmissione, dello spot ufficiale della Regione Marche, ma anche tantissime esterne per promuovere la storia (a partire dalla romanità), arte, cultura, tra dizioni marinare, prodotti tipici (vino e tartufo) del nostro territorio. "Tra l’altro - ha concluso Bonan - nella puntata di martedì ci saranno collegamenti live con il Gran Galà per i 20 anni di Sky con ospiti in collegamento come Capello, Cambiasso, Del Piero e tanti altri mentre giovedì al termine di Spagna Italia di Nations League saranno collegati in diretta con Fano da Enschede, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, il ct marchigiano Roberto Mancini e tutti i calciatori azzurri".