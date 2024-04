Smartsystem da brivido. E’ l’ora della semifinale

Continua il cammino playoff per la Smartsystem che, dopo aver eliminato Modica e Motta di Livenza, affronterà in semifinale per salire in A2 Belluno. Garauno è in programma oggi alle 19 al Palas Allende. Il livello di difficoltà ora si alza ulteriormente, anche in considerazione del fatto che i bellunesi nei quarti di finale sono stati capaci di far fuori la corazzata Palmi, vincitrice quest’anno di Coppa Italia e Supercoppa. I veneti, giunti secondi come Fano in regular season, sono cresciuti di condizione e arriveranno a Fano in ottimo stato di forma: "Abbiamo il fattore campo a nostro favore – afferma Pietro Margutti – sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo lavorato tutta la settimana per arrivare pronti a questo appuntamento".

I ragazzi di mister Colussi (2 sole sconfitte subìte in campionato da dicembre in poi contro Mirandola e Mantova) sono reduci da una vittoria in trasferta corroborante (3-0 a Palmi) e si affideranno ad un sistema di gioco consolidato che prevede l’ex Ortona Ferrato in cabina di regia, Bisi (tante stagioni in A2) opposto, Mozzato e Antonaci al centro, il polacco Bucko a banda con Schiro o Reyes, Martinez libero. La Virtus dal canto suo proverà per l’ennesima volta ad affidarsi al fattore campo favorevole anche se, dopo l’exploit di Motta, la forza morale e psicologica dei fanesi è schizzata alle stelle. Coach Mastrangelo, dopo l’intelligente "minestrone" di cambi effettuato contro i mottensi, è consapevole di avere la panchina lunga e affidabile, un elemento in più che in questi play off potrebbe risultare determinante. Gara 2 sarà mercoledì primo maggio in Veneto ed eventuale gara 3 a Fano domenica 5 maggio.

b.t.