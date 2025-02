Smartsystem, in palio punti pesanti in chiave salvezza

Secondo match casalingo consecutivo per la Smartsystem Essence Hotels che ospita al Palas Allende il Delta Group Porto Viro (ore 18), distanziato di un solo punto dai fanesi. Trattasi di altra sfida bollente che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza, un successo garantirebbe un finale di stagione più tranquillo: "Porto Viro è una squadra che ha giocato un grande girone di andata – afferma il libero virtussino Mattia Raffa – ora è in serie negativa da sette partite e verrà a Fano con la ferma intenzione di portare a casa la vittoria. Peraltro si sono anche rinforzati con l’arrivo di un nuovo opposto che già all’esordio ha fatto bene". Per Raffa è comunque una partita speciale visto che, come avversari, ritrova alcune sue vecchie conoscenze: "Ho diversi amici che giocano a Porto Viro – conferma Raffa – il coach Santambrogio poi i giocatori Eccher, Innocenzi e Chiloiro, felice di rivederli domenica al Palas Allende". Il lombardo si sofferma poi sul momento Virtus: "Contro Reggio Emilia con cui abbiamo vinto per 3-2, siamo stati bravi a reagire ai momenti negativi – conclude Raffa – è chiaro poi che se noi giochiamo bene, soprattutto in casa, diventa difficile per l’avversario tenerci testa".

I veneti hanno di nuovo mosso la classifica con il punto preso contro Siena anche se, avanti 2 a 0, nel terzo set hanno sprecato un match ball. Buon esordio dell’esperto finlandese Urpo Sivula (22 punti e 42% in attacco), per il resto il tecnico Santambrogio si affiderà al greco Andreopoulos e a Magliano che dovrebbe partire titolare al posto di Ferreira Silva. Centrali l’esperto Sperandio ed Eccher, libero Morgese. Fano dal canto suo ha ritrovato Marks in gran forma (31 punti contro Reggio Emilia), così come Pietro Merlo. Un dubbio per l’allenatore Mastrangelo ovvero quello legato alla titolarità di Acuti o Compagnoni.

b.t.