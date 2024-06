Social, influencer e digitale ’Generazione Futuro’ al via

Al via Generazione Futuro, il Festival della Fondazione Carifano dedicato ai giovani. Storytelling e digitale, i temi della terza edizione in programma oggi, domani e domenica nella Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani: ospiti Adrian Fartade (youtuber, scrittore e conduttore Tv), , Daniele Davì (24enne, attore, content creator, che su TikTok ha quasi 3 milioni di follower) e Pablo Trincia (reporter di inchieste).

"Il festival si aprirà questa sera – spiega Jacopo Mascarucci di Comunica Media Agency che cura la direzione artistica – con il talk di Fartade dal titolo ‘Moriremo tutti! Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?’. Fartade, youtuber di successo, vanta una community di appassionati che segue i suoi racconti, semplici e ironici, sui misteri dell’universo, avvicinando anche i più restii al mondo della scienza. Domani, sabato 22 giugno, sarà la volta Daniele Davì che nel talk ‘POV: vita da TikToker’ parlerà del nuovo social media esploso tra i più giovani. Daniele Davì con i suoi contenuti, ironici e coinvolgenti, tratta anche di temi importanti come il bullismo. Infine domenica 23 giugno per ‘L’arte del racconto del reale’, Pablo Trincia svelerà le tecniche narrative efficaci portando le sue esperienze come reporter per Piazzapulita, Report e Le Iene. "Quest’anno il festival – osserva Mascarucci – pone attenzione alle nuove tecnologie, alle piattaforme digitali come TikTok e all’intelligenza artificiale, temi particolarmente rilevanti per i giovani e che servono a promuovere una educazione moderna e digitale".

Mascarucci ricorda, inoltre, che "le sessioni del Festival non sono solo presentazioni passive, ma includono momenti di scambio interattivo con gli ospiti, sia attraverso l’utilizzo di app sia dal vivo direttamente con il relatore". "Il punto di forza di questa iniziativa – aggiunge il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola – sta nel fatto che viene utilizzato il linguaggio dei giovani così da favorire un processo comunicativo efficace. I momenti di confronto organizzati in questi anni hanno prodotto un effetto generativo permettendo di creare spazi di riflessione e di dibattito stimolanti". E ancora il presidente Gragnola: "Siamo lieti di continuare questo percorso di condivisione con le nuove generazioni poiché la Fondazione vuole mettere al centro i bisogni e le necessità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi". "Il Festival – conclude Mascarucci – è anche l’occasione per i giovani di conoscere la Fondazione e il suo impegno a supporto di tutti coloro che vogliono sviluppare progetti innovativi, avvicinandoli così alla sua realtà e ai suoi valori". Tutti gli incontri si svolgono, alle 21.15, alla Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani.

