Soldi alla Pro loco, ecco le delibere. Lucarelli le presentava e le votava

di Tiziana Petrelli

Durante il secondo mandato della giunta Seri, ci sono ben tre delibere di giunta in cui il Comune di Fano concede benefici economici alla Pro Loco, in condizione di evidente inopportunità. Tutte sono state infatti approvate con "voti unanimi palesemente espressi", compreso quello di Etienn Lucarelli, fino a poco prima presidente proprio di quel sodalizio.

Poi qualcuno deve essersi accorto di quella inopportunità politica, dato che presidente della proloco in quel periodo era Gino Bartolucci, che non solo era succeduto nel ruolo a Lucarelli quando questo ha deciso di candidarsi nella lista ‘Insieme è meglio’ del sindaco Seri, ma ne era contemporaneamente socio nella ditta di pulmini ‘Fano Noleggi’. Tant’è che da un certo punto in avanti, Lucarelli si è sempre astenuto da questo tipo di votazioni. Risultando agli atti "assente".

L’ex sindaco Massimo Seri, che ha presieduto tutte le sedute in cui Lucarelli ha votato i benefici economici alla Proloco guidata da Gino Bartolucci (le successive due recano invece il nome del suo vice sindaco Fanesi), sulle colonne del nostro giornale ha dichiarato di essere sempre stato lui, il sindaco, a portare in giunta quelle delibere "perché si stava attenti a quelle ‘opportunità’. Lui era compatibile perché era uscito da tutti i ruoli e gli incarichi nella Proloco". Ma in tutti tre i documenti si legge chiaramente altro: "Vista la proposta inviata dall’assessore (indicazione della delega specifica, tra le varie che aveva) Etienn Lucarelli".

Indicazione che viene mantenuta nella quarta delibera di giunta, mentre invece Lucarelli scompare dalla lista dei presenti. Perché dal primo documento in cui la presidenza della giunta è stata assunta dal vicesindaco Cristian Fanesi, che viene dalla scuola della politica di partito e non delle associazioni di volontariato, all’inopportunità si inizia davvero a fare attenzione. Nella documentazione della quinta giunta, infatti, sempre presieduta da Fanesi, nessuna indicazione è data più al riguardo di chi abbia fatto la proposta di dare un "contributo economico alla Pro Loco Fanum Fortunae per la realizzazione di attività di animazione ed integrazione sociale, pranzo di Natale 2019 a favore di soggetti appartenenti alla terza età e Club Anziani di Fano".

Un’altra differenza rispetto ai precedenti 4 documenti delle giunte presiedute da Seri e Fanesi, è che dalla quinta giunta non solo scompare il nome dell’assessore che ha portato al voto la delibera, ma Lucarelli risulta sempre "assente" e nei documenti si allunga la dicitura (dettagliandola con l’indicazione di tutte le norme e le integrazioni) in cui si attesta "il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". Per la cronaca queste cinque delibere rientrano nell’intervallo di tempo 18 luglio - 5 dicembre 2019 e le prime tre delibere, in cui di fatto Lucarelli ha proposto e votato il trasferimento di contributi e benefici economici alla Proloco presieduta da Bartolucci, si riferiscono: la prima alla realizzazione degli eventi estivi di Torrette, la seconda per ‘In Gir per Fan’ e l’altra per lo ‘Staffetta Wine (50) Festival’ del 12 agosto 2019. L’ultima, in cui la proposta risulta essere sempre formulata da Lucarelli, riguarda il patrocinio al "Presepe con sculture di sabbia" legato alle iniziative Natalizie 2019/2020.