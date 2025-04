Solo il partigiano Serrani silenzia le tensioni: "Così sabotai i tedeschi"

Tra cori e contestazioni, c’è stato un attimo in cui tutto si è fermato. O quasi. Perché mentre il 102enne Giacomo Serrani, partigiano della Brigata Garibaldi, prendeva il microfono per parlare, con voce stanca ma lucidissima… una parte del corteo continuava a intonare cori contro la guerra e le politiche militariste. Ma chi si è fermato ad ascoltarlo davvero, si è commosso e lo ha applaudito a lungo, ringraziandolo. Perché Serrani, 102 anni, la Resistenza l’ha fatta davvero. Per questo è stato omaggiato dalla sezione Anpi "Leda Antinori" con una targa speciale: "...a Giacomo Serrani, partigiano e custode della Memoria antifascista, con immensa gratitudine".

Nato a Jesi il 13 dicembre 1922, da 67 anni fanese d’adozione, Serrani ha raccontato senza retorica la sua storia vera. "Ero un liceale quando son partito militare per fare il corso di allievo ufficiale medico – racconta –. Mi hanno sbattuto al confine con la Jugoslavia, dove c’erano i partigiani. Dovevamo appoggiare certi reparti fascisti che facevano i rastrellamenti". La svolta arrivò a Pisa, dove fu ricoverato per una pleurite: "Scaldando il termometro ho finto di avere la febbre finché non sono scappato, ben sapendo che rischiavo la fucilazione. Da quel momento sono entrato nella Resistenza, formando un gruppo, la Brigata Vallesina a Jesi, dove abbiamo sabotato i tedeschi fino al 20 luglio, che sono arrivati gli alleati. Qui invece ad agosto".

"Ho fatto metà militare come soldato italiano e metà come partigiano – ha detto –. Dopo l’8 settembre ho scelto la strada che mi sembrava più giusta". Poi il ricordo di un compagno di scuola, Alberto Baioni, il primo a parlargli di antifascismo. "Ci piaceva, un po’ per amore, un po’ per rabbia. È iniziato tutto così".

Tiziana Petrelli