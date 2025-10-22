Giocate a pallone
22 ott 2025
Sorcinelli cittadino di Bolognola. Merito del suo profumo ’Epicentro’

L’artista mondolfese riceverà l’onorificenza l’8 novembre.

Filippo Sorcinelli. Nel riquadro il flacone del suo profumo artistico “Epicentro”

Filippo Sorcinelli. Nel riquadro il flacone del suo profumo artistico “Epicentro”

Per approfondire:

L’artista mondolfese Filippo Sorcinelli, fondatore di Lavs, l’atelier di paramenti sacri che ha vestito i papi Benedetto XVI e Francesco e oggi veste Leone XIV, e del brand di profumi d’arte che porta il suo nome, riceverà la cittadinanza onoraria di Bolognola (Mc). La cerimonia avverrà l’8 novembre nel piccolissimo paese e Comune (conta 158 abitanti) che sorge nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Nel 2016 Sorcinelli creò ‘Epicentro’, una fragranza dedicata ai luoghi colpiti dal sisma e, in particolare, a Bolognola. ‘Epicentro’ non è solo un profumo, ma una vera e propria installazione artistica ricca di emozioni, che induce a entrare attivamente all’interno dell’opera, attraverso gli stimoli contenuti che attivano tutti i cinque i sensi. Il flacone è posizionato su una base che simula le vibrazioni percepite durante il sisma e ha come tappo la riproduzione fedele di un frammento delle macerie del municipio di Bolognola, raccolto da Sorcinelli durante la sua prima visita al borgo. Da quel momento l’artista e imprenditore, che era sconosciuto agli abitanti di Bolognola, è diventato una presenza costante in paese e nel corso degli anni si è impegnato, attraverso la promozione della fragranza ‘Epicentro’ nel mondo a sviluppare un intero progetto di sostegno alla popolazione del territorio, affinché potesse tornare a essere la ‘terra delle cose buone’. Durante le sue visite il legame tra Sorcinelli e il borgo si è intensificato al punto che qualche anno fa, il maestro ha accolto la richiesta del sindaco Cristina Gentili di ripristinare lo stendardo del Comune che si era rovinato. Oltre a ricomporre quello storico, ne ha realizzato uno nuovo con le tecniche del suo atelier e lo ha donato a Bolognola, consolidando ancora di più la connessione con tutta la cittadinanza.

s.fr.

