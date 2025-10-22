Sorcinelli cittadino di Bolognola. Merito del suo profumo ’Epicentro’

L’artista mondolfese Filippo Sorcinelli, fondatore di Lavs, l’atelier di paramenti sacri che ha vestito i papi Benedetto XVI e Francesco e oggi veste Leone XIV, e del brand di profumi d’arte che porta il suo nome, riceverà la cittadinanza onoraria di Bolognola (Mc). La cerimonia avverrà l’8 novembre nel piccolissimo paese e Comune (conta 158 abitanti) che sorge nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Nel 2016 Sorcinelli creò ‘Epicentro’, una fragranza dedicata ai luoghi colpiti dal sisma e, in particolare, a Bolognola. ‘Epicentro’ non è solo un profumo, ma una vera e propria installazione artistica ricca di emozioni, che induce a entrare attivamente all’interno dell’opera, attraverso gli stimoli contenuti che attivano tutti i cinque i sensi. Il flacone è posizionato su una base che simula le vibrazioni percepite durante il sisma e ha come tappo la riproduzione fedele di un frammento delle macerie del municipio di Bolognola, raccolto da Sorcinelli durante la sua prima visita al borgo. Da quel momento l’artista e imprenditore, che era sconosciuto agli abitanti di Bolognola, è diventato una presenza costante in paese e nel corso degli anni si è impegnato, attraverso la promozione della fragranza ‘Epicentro’ nel mondo a sviluppare un intero progetto di sostegno alla popolazione del territorio, affinché potesse tornare a essere la ‘terra delle cose buone’. Durante le sue visite il legame tra Sorcinelli e il borgo si è intensificato al punto che qualche anno fa, il maestro ha accolto la richiesta del sindaco Cristina Gentili di ripristinare lo stendardo del Comune che si era rovinato. Oltre a ricomporre quello storico, ne ha realizzato uno nuovo con le tecniche del suo atelier e lo ha donato a Bolognola, consolidando ancora di più la connessione con tutta la cittadinanza.

s.fr.