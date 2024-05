Sorcinelli: "Tassa sui disabili. Vinta la battaglia al Tar"

Tassa sui disabili, mamma Francesca vince il braccio di ferro con l’Ambito sociale: annullata la delibera. Tutto ha inizio nel 2023 quando l’Ambito sociale stabilisce che il trasporto dei disabili ai centri diurni socio-educativi riabilitativi non è più gratuito ma a pagamento e che il contributo sarà definito non sulla base dell’Isee socio-sanitario del singolo disabile (che nella maggior parte dei casi è pari a zero), ma sull’Isee della famiglia. Francesca Sorcinelli non si arrende e presenta ricorso al Tar che, con la sentenza del 18 aprile, le ha dato ragione.

"Il Comune e l’assessore al Welfare, Dimitri Tinti, ci chiedano scusa. Il Tar delle Marche – spiega Francesca Sorcinelli (candidata di Fratelli d’Italia, in foto) – ha riaffermato il diritto dei disabili a non essere discriminati finanziariamente per i servizi di cui necessitano. La sentenza è una chiara vittoria delle famiglie contro la tassa sui disabili. Il Tar Marche ha stabilito che l’Isee di compartecipazione alla spesa per il trasporto ai centri socio-riabilitativi deve essere applicato al nucleo ristretto, ossia al solo disabile".

Sorcinelli spiega le ragioni che l’hanno portata a presentare ricorso: "La delibera dell’Ambito ha gravemente compromesso il diritto alla pari opportunità dei ragazzi e ragazze diversamente abili. Un atto discriminatorio che non ha tenuto conto delle sfide quotidiane affrontate dalle famiglie, in termini di servizi e di sollievo dall’impegno profuso verso i propri cari. Il trasporto sociale è fondamentale per consentire ai disabili di frequentare i centri sociali riabilitativi. Un servizio che, per i disabili, dovrebbe essere un diritto e non un peso sulle famiglie". Sorcinelli ricorda anche "la falsa vittoria" dell’assessore al Welfare Dimitri Tinti che " gennaio 2024 aveva dichiarato trionfalmente ‘il Tar ci ha dato ragione’, quando in realtà il tribunale aveva solo sospeso il giudizio. A questo punto esorto le istituzioni a prendere atto della sentenza".

an. mar.