Sos adolescenti: team di esperti in aiuto alle famiglie

Comune di Colli al Metauro, cooperativa ‘Nuovi Orizzonti’, istituto comprensivo ‘Leopardi’ e parrocchia di Calcinelli sono gli attori del progetto ‘Stiamo in Rete’ rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, nonché ai loro genitori, finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio durante il periodo dell’adolescenza. L’iniziativa, già avviata, e alla quale hanno aderito finora una ventina di ragazzi con relative famiglie, verte su diverse tematiche concordate con gli utenti, tra le quali il corretto utilizzo delle nuove tecnologie, la lotta ai pregiudizi e la valorizzazione delle diversità, la gestione dei conflitti, il bullismo e il cyber bullismo. Argomenti affrontati attraverso laboratori specifici guidati da esperti. Viene portato avanti, inoltre, un sostegno allo studio.

Le attività, alle quali ci si può ancora iscrivere rivolgendosi ai servizi sociali del Comune, si svolgono nella sala del centro civico di Villanova (messa a disposizione dall’amministrazione comunale) e nella Sala della Comunità della parrocchia di Calcinelli. Sono previste anche proposte formative per i genitori e attività di preparazione per educatori, volontari e per i referenti dei servizi coinvolti. "Siamo molto soddisfatti per l’avvio di questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco Annachiara Mascarucci ,- che consente di creare uno spazio aggregativo idoneo a coinvolgere i ragazzi, insieme alle agenzie educative presenti sul territorio". La partecipazione è gratuita.

s.fr.