‘Sos Compiti’. Aperte le iscrizioni

Sono aperte a Mondavio le iscrizioni a ‘Sos Compiti’; un servizio a supporto delle famiglie proposto dalla Scuola d’Italiano Mondavio Aps, che si svolgerà a giugno e luglio, due volte alla settimana: i lunedì e i mercoledì dalle 15 alle 17. Le attività, rivolte a bambini e ragazzi, prevedono aiuto compiti, potenziamento, proposte ludico-creative e di ‘english fun’ (approccio alla lingua inglese in modo divertente). Per le informazioni e per iscrivere i propri figli si può chiamare il numero 375.9531253 oppure scrivere all’indirizzo e-mail scuolaitalianomondavio@gmail.com.