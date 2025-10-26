L’sos di una mamma: “Sfrattata con tre figli, ma ho sempre pagato”

Fano, 26 ottobre 2025 – Ta due settimane, il 7 novembre, mamma Tamara (in foto) e i suoi tre figli minori dovranno lasciare la casa in cui vivono da otto anni. Lo sfratto è esecutivo. Nonostante l’affitto venga pagato regolarmente ogni mese, la donna — 40enne residente a Fano da quasi vent’anni, ma qui priva della rete familiare — rischia di trovarsi in strada con tre bambini di 9, 8 e 6 anni. È una corsa contro il tempo per trovare una nuova sistemazione, in una città dove le case in affitto sono ormai introvabili e dove, sempre più spesso, chi le possiede preferisce lasciarle sfitte o metterle in vendita pur di non avere “problemi con gli inquilini”.

“Non dormo la notte — racconta Tamara —, ho attacchi di panico, ma davanti ai bambini cerco di non farmi vedere. Sto cercando casa ovunque, ma non trovo nulla. Non è possibile che nel 2025 una madre con tre figli si ritrovi in questa situazione pur pagando regolarmente l’affitto”. Il contratto dell’appartamento di 95 metri quadri a Carrara di Fano, 510 euro al mese, è scaduto a gennaio. Il proprietario non l’ha rinnovato, spiegando che l’immobile serve a lui. Poi, però, è emerso che l’intenzione è quella di metterlo in vendita. “Avevamo fatto causa — spiega Tamara — e il giudice aveva detto che potevamo restare finché non trovavamo un’altra casa, vista la presenza dei minori. Ma a marzo è arrivata la sentenza e il 24 settembre l’ufficiale giudiziario che ci ha concesso un’ultima proroga fino al 7 novembre. Dopo quella data dovremo andarcene”.

Tamara vive un momento di grande fragilità. Dopo aver terminato la stagione estiva, percepisce la disoccupazione e si arrabatta con piccoli lavori di pulizia nelle case per mantenere i suoi figli. “Mi arrangio come posso — spiega —, vado a fare le pulizie, faccio di tutto per non far mancare nulla ai bambini. Ma trovare casa oggi è impossibile: ti chiedono garanzie economiche che non ho, tre mensilità anticipate, contratti a tempo indeterminato. E intanto il tempo passa”. Il marito, da cui si sta separando, ha trovato un alloggio temporaneo in una casa condivisa con altri ragazzi nella zona del Lido, ma lei non ha alternative. “Ho chiesto un alloggio anche temporaneo, anche in una delle case popolari sfitte che vedo ogni giorno a Carrara, ma nessuno mi ha voluto ascoltare. Io non chiedo carità, solo un tetto per i miei figli”.

Le sue parole si intrecciano con un problema che sta esplodendo in tutta la città: la carenza di abitazioni in affitto. Gli appartamenti disponibili sono pochissimi, spesso riservati a chi può garantire contratti a tempo indeterminato, fideiussioni o depositi di migliaia di euro. E mentre i prezzi continuano a salire, molte case restano chiuse per paura di morosità o danni. Tamara lancia ora un appello ai cittadini: “Ci sono tante case chiuse, tante persone che potrebbero affittarle. Io posso garantire il pagamento dell’affitto ogni mese. Chiedo solo una casa per i miei bambini. Se fossi sola, potrei dormire anche in macchina, ma loro no”. Una storia che tocca nel profondo e che racconta, meglio di qualsiasi statistica, l’emergenza abitativa che attraversa Fano: una città dove la paura di affittare ha superato il bisogno di umanità.