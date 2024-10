Sos pediatri cercansi: "Ne mancano 19. La Regione cosa fa?"

"La sanità regionale è sempre più in difficoltà, mi auguro che la Giunta riesca a tutelare debitamente almeno l’assistenza e la salute dei bambini". Così Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale, che nei giorni scorsi ha presentato una interrogazione affinché l’assessore regionale Saltamartini chiarisca in che modo intenda intervenire per affrontare il problema dei pensionamenti dei medici pediatri nella nostra regione, con un focus sul Comune di Fano dopo i disagi denunciati da un papà sulle colonne del nostro giornale.

"In base al rapporto della Fondazione Gimbe pubblicato a maggio di quest’anno - prosegue Ruggeri -, i pediatri nella nostra Regione all’epoca erano 136, di cui 27 nel Pesarese. Secondo la stima effettuata dalla Fondazione Gimbe, nella nostra regione mancherebbero 19 medici pediatri di libera scelta, un bel numero se li aggiungiamo ai 57 pensionamenti già previsti fino al 2026. Nel solo Comune di Fano in poco più di un mese ci sono stati già due pensionamenti per il raggiungimento del limite di età e a breve ce ne sarà un altro, questo ha creato non pochi problemi ai genitori dei bambini che hanno dovuto provvedere autonomamente alla scelta di un nuovo medico pediatra tra quelli disponibili, affrontando lunghe file di attesa allo sportello a causa del portale on-line non attivo".

Per tale motivo Ruggeri ha ritenuto necessario dover intervenire in Regione per capire come l’amministrazione Acquaroli intenda risolvere il problema della carenza e della sostituzione dei medici pediatri di libera scelta nel Comune di Fano e su come intenda intervenire affinché la sostituzione del medico avvenga in maniera efficiente.

ti.pe.