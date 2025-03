Sosta notturna al parcheggio del Vittoria Colonna

Una nuova opportunità di sosta notturna per i residenti e per chi frequenta il centro storico. Ora il parcheggio Vittoria Colonna, realizzato nell’area dell’ex convitto e gestito da Aset Spa, sarà accessibile anche durante le ore notturne, aumentando la disponibilità di posti auto a ridosso del cuore della città. Un servizio particolarmente utile per i residenti, che potranno lasciare gratuitamente la propria auto dalle 19:30 alle 8:30 del mattino successivo.

Durante il giorno, invece, resta in vigore la sosta a pagamento nella fascia oraria 8:30-19:30 nei giorni feriali. "L’apertura serale del parcheggio - si legge in una nota di Aset - non solo risponde alle esigenze di chi cerca un posto auto nelle ore serali, ma rappresenta anche un presidio di sicurezza per l’intera zona. L’area è ben illuminata, rendendo più sicuro l’accesso per automobilisti e pedoni, e contribuendo a scoraggiare eventuali frequentazioni indesiderate".

Nei prossimi giorni, Aset provvederà ad aggiornare la segnaletica verticale per indicare chiaramente la nuova disponibilità del parcheggio anche nelle ore notturne.