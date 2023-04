Sottopasso ciclopedonale a Fano: al Lido partono i lavori da 2,5 milioni

Fano (Pesaro e Urbino) 20 aprile 2023 - Un problema atavico che sarà presto risolto. Non più interventi per risistemare le pareti ammalorate e grondanti di umidità, ma il sottopasso del lido si rifarà completamente.

Sarà molto più lungo (per l'esattezza 130 metri), ciclopedonale e senza barriere architettoniche, fatto per mettere in relazione la città e creare un filo conduttore tra centro e mare. Partiranno a giugno i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso di Viale Cairoli.

"Il completamento dei lavori è stimato per il primo quadrimestre 2024 - annuncia il sindaco Massimo Seri - .E' normale che ci saranno disagi, chiediamo ai cittadini e ai turisti di portare un po' di pazienza in quanto i benefici di questo intervento saranno importanti e rilevanti. E' infatti un collegamento che sarà ancora più accessibile e più funzionale e che renderà ancora più bella la nostra città. Siamo orgogliosi di questa nuova infrastruttura che favorisce il dialogo e il rapporto tra il centro storico e il nostro lungomare. Ringrazio Rfi per la collaborazione e la sinergia che hanno portato a redigere una progettualità così importante per una struttura di connessione innovativa e all'avanguardia". Dal punto di vista tecnico, il sottopasso da pedonale diventerà ciclo-pedonale. La struttura avrà un'altezza di 2,50 metri e una larghezza di 4,10 metri e una lunghezza totale di circa 130 metri. L'accompagnamento, sia verso il lato monte che quello lato mare sarà sostenuto grazie a due scivoli che renderanno più semplice e fruibile l'accesso. L'assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori sottolinea il carattere di quest'opera: “Abbattiamo gli ostacoli e mettiamo al centro la persona. Infatti, è stata prevista l'installazione di percorsi tattili fondamentali per la fruizione da parte degli ipovedenti. Il nuovo sottopasso darà valore agli spazi, spazi che vanno vissuti e percorsi in una dimensione più inclusiva e sostenibile. Questo rappresenta una finestra che valorizza ancora di più la nostra città. Abbiamo stabilito un cronoprogramma che riduca al minimo i disagi e tenga in considerazione le esigenze degli operatori economici”. “L'intervento in via Cairoli - precisa Emilio Convertino, Direttore Territoriale Abruzzo, Marche e Umbria RFI - verrà effettuato a partire dal mese di giugno e nasce dall'esigenza da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane , di sostituire la travata metallica nei pressi del torrente della Liscia propedeutica alla velocizzazione della linea Adriatica. In accordo con il Comune di Fano si è deciso di realizzare un nuovo sottopasso che prevede la sostituzione e l'ammodernamento di quello esistente in via Cairoli che diventerà, entro il primo quadrimestre del 2024, ciclo-pedonale e senza barriere architettoniche.

Le finiture interne e l'arredo urbano circostante sono stati concordati con il Comune, cofinanziatore dell'opera. Per tale intervento è stata sottoscritta una convenzione che prevede un costo pari a 2,5 milioni di euro: 2 a carico di RFI e 0,5 al comune di Fano. I lavori saranno svolti tenendo conto le esigenze dei cittadini e del comparto turistico del territorio”.