"Sottopasso di Villa Fastiggi, c’è un bando". Il Comune partecipa. Ma per Cattabrighe

E’ scontro tra maggioranza ed opposizione sul progetto di realizzazione del sottopasso ciclopedonale di Villa Fastiggi. Un’opera di cui si parla da anni, che collegherebbe il Quartiere al campo sportivo di via dei Canonici evitando l’attraversamento di strada delle Regioni, per cui i consiglieri comunali Giulia Marchionni e Marco Lanzi (Pesaro Svolta) e Dario Andreolli (Lega) hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata rivolta a sindaco e giunta, per invitare il Comune di Pesaro a candidare il progetto del sottopasso al bando regionale per la sicurezza stradale.

"Nonostante due occasioni consecutive andate male – dicono i consiglieri – oggi abbiamo una nuova possibilità visto che la Regione Marche ha stanziato 7 milioni di euro per aiutare i Comuni nella progettazione e realizzazione di opere finalizzate a migliorare la sicurezza della rete viaria, tra cui sottopassi e attraversamenti sicuri per persone, animali e veicoli. Il Comune di Pesaro – aggiungono – ha perso il bando sia nel 2023 con il progetto di via Marconi poi escluso, sia nel 2024, con le rotatorie di Cattabrighe, penalizzate anche dalla mancata indicazione della fusione con Monteciccardo che avrebbe garantito un punteggio maggiore, fatto che fece infuriare il sindaco. Da anni proponiamo di candidare il sottopasso ciclopedonale di Villa Fastiggi e per questa opera sono state raccolte oltre 300 firme. Non possiamo quindi continuare a perdere occasioni solo per improvvisazione e testardaggine".

Immediata la risposta dell’amministrazione comunale: "Sul sottopasso di Villa Fastiggi l’opposizione è indietro – dicono il sindaco Andrea Biancani e gli assessori alle Nuove Opere, Riccardo Pozzi e alla Viabilità, Sara Mengucci –. L’amministrazione ha già realizzato lo studio di fattibilità e, nell’ultima variazione di bilancio alla quale la minoranza ha votato contro, ha stanziato anche le risorse per la definizione della progettazione, che ci potrà consentire nei prossimi anni di partecipare a ulteriori bandi di finanziamento. Al bando regionale il Comune ha già deciso di presentarsi con un altro importante progetto di sicurezza stradale – annuncia –: la realizzazione di tre rotatorie definitive a Cattabrighe (SS16) e la messa in sicurezza dei suoi attraversamenti pedonali, per il quale abbiamo già il progetto esecutivo pronto. Si tratta di due interventi strategici che vanno a migliorare la viabilità e la sicurezza del quartiere. Un intervento che complessivamente costa oltre 400mila euro, che ci auguriamo possa rientrare tra i progetti finanziabili".

Alice Muri