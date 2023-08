Fano, spacca a colpi di spranga i distributori di snack del Pincio, poi fugge in bici

Fano, 31 agosto 2023 – Spacca a colpi di spranga i vetri dei distributori di snack e bibite al Pincio. Un assalto messo a segno in pieno giorno, alle 8.30 di questa mattina. L’autore dell’atto vandalico e del probabile tentato furto, è un uomo africano. E’ stato visto da più persone mentre si scagliava sulle macchinette, distruggendo i vetri di protezione. Non sarebbe però riuscito ad arraffare nulla. Così, dopo un po’ ha desistito, e si è dato alla fuga in sella a una bicicletta.

Il distributore di snack e bevande vandalizzato questa mattina dall'africano

Sul posto sono subito arrivati i proprietari dei distributori che hanno chiuso la saracinesca.

Sul colpo senza bottino per il malvivente, ma con tanti danni per i proprietari, indaga la polizia di stato. Arrivati anche i carabinieri che hanno passato al setaccio la zona.