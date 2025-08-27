Fano, spacciatore arrestato di nuovo: trovato con oltre trenta grammi di cocaina

Fano, 27 agosto 2025 – Aveva appena cambiato alloggio, ma la sua attività non era cambiata affatto. Un “turista dello spaccio” di origine albanese già arrestato a Fano il 5 agosto per lo stesso motivo è finito di nuovo in manette a distanza di appena tre settimane: questa volta con oltre trenta grammi di cocaina divisi in dosi, pronte per essere piazzate sul mercato cittadino.

Un ritorno fulmineo che conferma la pericolosa continuità del giro, ricostruito dalla polizia. Tutto è iniziato ieri, quando alcuni negozianti di via Gabrielli hanno segnalato movimenti sospetti di un uomo non conosciuto che si aggirava nella zona. La volante è intervenuta e ha fermato il soggetto, trovandogli addosso quindici dosi di cocaina già confezionate. Un dettaglio che ha fatto intuire subito ai poliziotti di trovarsi di fronte a uno spacciatore ben organizzato.

Le indagini lampo hanno portato a ricostruire un’attività di spaccio fiorente: alcuni acquirenti sono stati identificati nel giro di poche ore e il quadro si è fatto chiaro. L’uomo, appena arrivato in un agriturismo del territorio, aveva nascosto lì altre trentasette dosi, per un totale che supera i trenta grammi di droga. Accanto, anche oltre cinquecento euro in contanti.

Gli accertamenti hanno fatto emergere un altro aspetto tutt’altro che secondario: l’albanese proveniva da un’altra struttura ricettiva dove aveva soggiornato per oltre un mese senza che fosse mai stata registrata la sua presenza nel sistema alloggiati della Polizia di Stato. Un’omissione che apre la strada a sanzioni e provvedimenti a carico dei gestori. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto il divieto di dimora nella regione Marche.

Una misura che, visti i precedenti, non è bastata a evitare l’amara constatazione: lo stesso soggetto era già finito in manette a Fano, lo scorso 5 agosto, sempre per spaccio e nel giro di poche settimane è tornato a gestire il suo piccolo mercato della cocaina, tra piazze cittadine e clienti abituali. In questo caso la segnalazione dei commercianti è stata decisiva per smascherare la rete, un segno concreto della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.