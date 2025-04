Spaghettata a Mondolfo. E’ la 77esima edizione. Domenica torna l’evento

Si terrà domenica, dopo il rinvio per maltempo del 6 aprile, una delle manifestazioni legate alla gastronomia più vecchie della Valcesano. Si tratta della 77esima edizione de ‘La Spaghettata’, organizzata grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale di Mondolfo e le associazioni del territorio: Avis Mondolfo Marotta, e Comitato locale Croce Rossa.

Negli stand de ‘La Spaghettata’ a farla da padroni saranno, come tradizione, gli spaghetti con ‘il sugo di tonno e alici alla mondolfese’, un condimento iscritto dal 2018 tra i prodotti tipici regionali. Secondo il format ormai consolidato, che unisce la buona gastronomia e alcune discipline outdoor, al fine di supportare progetti sociali e di solidarietà, dalla Piazza del Comune partirà alle 9 la ‘Cicloturistica Valle dei Tufi’ organizzata da Avis Mondolfo Bikers, con due categorie, la mountain bike e le biciclette gravel (un misto tra le bici da strada e le mountain bike) con percorsi differenziati: le mountain bike con tragitti di 41 km e 25 km e le gravel sul percorso breve da 45 km e il lungo da 72.

Le iniziative proseguiranno, in contemporanea, con le ‘Camminate per la Vita’ di 6 e 11 Km, organizzate da Avis Mondolfo Marotta, la cui partenza è prevista dalla Piazza del Comune. Per i soci Avis sia la Camminata che la porzione dei gustosi spaghetti saranno gratis. Davvero una bella manifestazione per promuovere l’impegno per la vita di Avis.

s. fr.