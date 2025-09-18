Sparò alla festa dei bimbi: "Non può stare in carcere"

"È affetto da gravissime patologie incompatibili con il carcere". Con queste parole l’avvocato Salvatore Asole ha depositato oggi al gip di Pesaro la richiesta di una perizia medico-legale per il suo assistito, Sandrino Spingardi. L’ex idraulico di 71 anni era stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario nei confronti della cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni durante una festa per la fine dell’asilo della nipotina della vittima in via Sterpettine 31, a Marotta. La nonna materna era stata colpita alla testa dai colpi di pistola sparati da Spingardi nel cortile dietro casa.

Kenia Cassia Vaca, 28 anni, madre della bambina e figlia della vittima, si era invece miracolosamente salvata. Sarà la perizia richiesta dalla difesa a stabilire se l’uomo possa essere trasferito altrove. Spingardi, fino alla notte del delitto, viveva in una roulotte accanto alla casa che Griselda, alla morte del marito e fratello dell’omicida, aveva ereditato. Dentro quella dimora di fortuna al civico 29/A di via Sterpettine a Marotta c’era Sandrino, una pistola e cinque fucili regolarmente denunciati e custoditi nel bagno che non usava, accanto al lavandino, dietro una porta chiusa.

Secondo la difesa la situazione clinica di Spingardi non lascerebbe margini di dubbio e, di fronte a una situazione abitativa tanto precaria, la strada della richiesta dei domiciliari a casa propria non sarebbe praticabile. La richiesta della perizia medico-legale è una mossa difensiva sostenuta, secondo Asole, da una corposa documentazione sanitaria presentata al giudice. Referti, cartelle cliniche e certificazioni mediche che delineerebbero un quadro fragile e complesso, tale da rendere rischioso il regime carcerario. Ora la palla passa al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se accogliere l’istanza e disporre la perizia medico-legale.

L’esito non è scontato: se la perizia confermerà l’incompatibilità, si aprirà la strada a misure alternative al carcere, come ad esempio gli arresti domiciliari in una struttura sanitaria o residenziale. In caso contrario, Spingardi resterà dietro le sbarre.

ant. mar.