Spettacolo, cultura aeronautica e divertimento. La Befana volante accontenta grandi e piccini

Una folla di grandi e piccini ha riempito lunedì mattina l’aeroporto di Fano per assistere a "La Befana vien dal cielo", tradizionale manifestazione che celebra l’arrivo della vecchina volante in un evento ricco di divertimento e sorprese. "La Befana vien dal cielo - commenta il presidente dell’Aeroporto di Fano, Massimo Ruggeri - si conferma un appuntamento imperdibile nel panorama degli eventi dell’epifania fanese, capace di unire spettacolo, cultura aeronautica e divertimento. La grande partecipazione ha dimostrato quanto questa tradizione sia amata dai fanesi e non solo".