Sportello psicologico alla scuola media

Inizierà domani mattina nella sede della scuola ‘media’ di San Lorenzo in Campo’ e proseguirà tutti i mercoledì fino a maggio il servizio ‘Sportello di ascolto psicologico’, messo in campo dal Comune, dall’Ambito Sociale 6, dall’istituto comprensivo ‘Binotti’, dall’Avis locale e dalla cooperativa ‘La Macina’. Un progetto dedicato agli studenti, ai genitori e al personale scolastico della scuola secondaria di primo grado, curato dalla dottoressa Michela Aguzzi con la collaborazione dell’Unità di Strada, che si pone come spazio di ascolto, "dove affrontare difficoltà, condividere emozioni e trovare il supporto necessario per promuovere il benessere di tutta la comunità".