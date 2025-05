Spunta nuovo archivio storico. Archivisti e studiosi al lavoro

Si arricchisce di un nuovo tassello la storia dell’istituto d’arte Apolloni. Nei giorni scorsi a Palazzo Marcolini, per anni sede della prestigiosa scuola, è emerso un nuovo archivio cartaceo. Il materiale era depositato in un sottotetto a cui si è avuto accesso dopo lo spostamento di un pannello. Del ritrovamento è stata avvisata la Soprintendenza visto che anche i beni mobili con più di 70 anni possono essere sottoposti a vincolo. L’attenzione per il patrimonio culturale - materiale cartaceo, sculture, quadri ed elaborati didattici -, è scattata dal momento della ristrutturazione di palazzo Marcolini. Lo storico edificio, infatti, è oggetto di un doppio intervento: a piano terra e al primo piano da parte della Provincia per predisporre le aule che dovranno accogliere da settembre una parte degli studenti dell’istituto Nolfi-Apolloni, in attesa che sia terminata la nuova scuola al campus. Il secondo e il terzo piano, invece, saranno ristrutturati dalla Link University. Per preservare il materiale, Provincia e Comune hanno destinato una stanza di palazzo Marcolini agli storici e archivisti del Nolfi-Apolloni che dovranno esaminarlo. Oltre al nuovo archivio cartaceo, in quello di cui già si conosceva l’esistenza sono emersi alcuni scritti di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del futurismo italiano, e alcune lettere del duce. Nelle stanze e sotterranei di palazzo Marcolini sono state ritrovate anche opere che testimoniano la presenza a Fano di insegnanti di livello internazionale, com’è Edgardo Mannucci.

an. mar.