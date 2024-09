Spunta un muro curvo. Gli esperti: "Una rarità"

di Anna Marchetti

Il sottosuolo di piazza Andrea Costa sta rilevando nuovi, interessanti resti archeologici: quelli di un notevole edificio pubblico di forma semicircolare. E’ quello che raccontano le tracce murarie emerse in prossimità della pescheria dove si è deciso di continuare gli scavi, al limite del cardine massimo, la strada di cui non stati trovati i resti, ma che sicuramente attraversava la piazza in corrispondenza delle due fogne romane rinvenute sul lato della pescheria che guarda al ristorante il Bello e la Bestia.

Quello che stupisce gli archeologici è la particolare forma curvilinea dell’edificio individuato, così inusuale da cercare possibili confronti, non ancora trovati. Nessun collegamento con la Basilica di Vitruvio i cui resti sono stati trovati lo scorso anno in un’area privata di via Vitruvio e sui quali, dopo il clamore mediatico iniziale, è calato il silenzio. Tornando a piazza Costa quanto già emerso è un muro semicircolare che sembra addossato ad un’altra struttura muraria ancora più robusta. Le due pavimentazioni interne, non in marmo o mosaico, ma in coccio pesto e in tegole, sembrano in contrasto con l’ipotesi di una struttura pubblica di rilevante importanza. Non è escluso, però, che siano il frutto di rifacimenti successivi.

Gli scavi archeologici, che in quel tratto riprendono la prossima settimana, serviranno proprio a dare una identità all’edificio e a collocarlo nel tempo. Non c’è neppure la certezza che la struttura sia di epoca imperiale, secondo gli esperti "potrebbe essere tardo antico o di fine impero". Perché l’indagine sia condotta nel modo più completo possibile sarà anche rimossa la pianta che segna il confine tra gli scavi archeologici e la parte di piazza Costa che sarà presto cementificata.

Saranno, invece, ricoperte le gradinate e i due ambienti sotterranei di epoca recente (700-800) scoperti la scorsa settimana, uno dei quali raggiungibile attraverso una gradinata che scende oltre il metro e mezzo, comparsa appena tolta la terra superficiale e in ottimo stato di conservazione. Non si tratta di cripte né di ossari, al loro interno non ci sarebbero affreschi né decorazioni: lo avrebbe stabilito il drone con il quale è stato perlustrato l’ambiente sotterraneo (700-80) che si affaccia su via Montevecchio. L’eventuale cripta, sotto la chiesa adiacente al convento di San Daniele (entrambi demoliti nei primi del ‘900), per gli esperti andrebbe cercata dalla parte dove si trovano i resti del campanile (lato pescheria vicino a dove sono state individuate le fogne romane) che, poi, coincide con le piante del convento e della chiesa fornite dal Comune. Tutto quanto sarà raccontato attraverso immagini e didascalie esposti, dai prossimi giorni, lungo la recinzione del cantiere. Quindi dalla prossima settimana nella stessa area dovranno convivere gli scavi archeologici e i lavori per la conclusione del cantiere di riqualificazione della piazza: l’assessore ai Lavori pubblici punta alla pavimentazione prima dell’arrivo della pioggia, per poi trasferire tutte le bancarelle e avviare la terza fase dei lavori.