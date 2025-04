Squadra che vince non si cambia. Sky Sport sceglie ancora Fano

Fano torna a essere la città del cuore di Sky Sport. Venerdì 9 maggio, alle 18.30, il Teatro della Fortuna ospiterà per il secondo anno consecutivo la presentazione ufficiale del Tour 2025 di Calciomercato – L’Originale, la celebre trasmissione Sky che ancora una volta sceglie la città della Fortuna come trampolino di lancio per la stagione itinerante estiva. Organizzato da Comunica Media Agency, l’evento in diretta tv sarà guidato dalla giornalista Veronica Baldaccini, insieme agli storici volti del programma: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e Luca Marchetti. Insieme a loro in città anche registi, autori e produttori, a conferma del peso della tappa fanese. Tra le novità, la nuova sigla realizzata in collaborazione con la compagnia di navigazione Moby, sponsor del tour. "Il primo viaggio – racconta Bonan – ci porterà idealmente dall’Italia alla Sardegna. La sigla è stata girata a bordo di una nave, tra sale, vento, musica e sole. Volevamo trasmettere l’idea di un viaggio felice verso nuove mete".

E così a Fano, come è già accaduto nelle due estati precedenti, il calciomercato non è solo chiacchiere di trattative e colpi last minute, ma narrazione, spettacolo e promozione in diretta tv su Sky Sport, dal 7 all’11 luglio. Tornando al Gala del 9 maggio, invece, sul palco anche i sindaci e gli assessori delle località del tour: Olbia, Golfo Aranci, Gorizia – Capitale europea della cultura 2025 – Alassio, Ostia, Reggio Calabria, Peio Trentino, Siracusa, e naturalmente Fano che "è diventata casa per Sky – ha detto il sindaco Luca Serfilippi – grazie a un bel lavoro di squadra che vede la collaborazione con Comunica nella volontà comune di promuovere il territorio. Il teatro, simbolo della nostra città, sarà ancora una volta il palcoscenico perfetto".

L’assessore Alberto Santorelli ha aggiunto: "Questo evento è un’occasione per rafforzare relazioni e costruire nuove reti con altre città, ma anche per valorizzare le nostre società sportive e il tessuto economico locale". Il Gala, a ingresso gratuito su prenotazione, è sostenuto anche da Confcommercio Marche Nord e Confesercenti.

Tiziana Petrelli