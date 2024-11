Stagione sinfonica al top

Una stagione sinfonica 2025 che strizza l’occhio anche ai giovani è quella che è stata presentata dal presidente della Fondazione Teatro della fortuna Stefano Mirisola. Otto concerti che spaziano dai nomi più famosi della musica classica a quelli meno conosciuti, come Jaun Crisostomo de Arriaga, fino a musicisti moderni come Sting e i The Police.

"Fa piacere partire come nuovo consiglio della Fondazione – ha detto il presidente Mirisola – con la sinfonica nel segno della grande tradizione cittadina". Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla cultura Lucia Tarsi e dal dirigente Ignazio Puci. Saul Salucci e Paolo Rossetti ha ribadito la funzione della “Sinfonica Rossini“ in favore dei giovani talenti, Francesco Di Rosa dalla “Filarmonica Marchigiana“ ha auspicato un maggior peso nel panorama musicale marchigiano, mentre Roberta Pandolfi della “Olimpia“ ha parlato del loro progetto orchestrale tutto al femminile. Programma. Mercoledì 1 gennaio ore 17: “Concerto di Capodanno“, musiche di Shostakovich, Bizet e Rossini.

Direttore Riccardo Bisatti, Orchestra Sinfonica “G. Rossini“; mercoledì 29 gennaio ore 21: “Omaggio a Nino Rota“, concerto per archi (opera su commissione Form a Roberto Molinelli per trombone e orchestra, prima esecuzione assoluta) con Enzo Turriziani, trombone solista Wiener Philarmoniker, direttore Roberto Molinelli, Orchestra Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana; domenica 9 febbraio ore 17 “Carmen Fantasy“, musiche di Borne, Stephenson e Crisostomo de Arriaga con Elena Giri (flauto), Fabiola Santi (ottavino), direttore Enrico Lombardi, Orchestra Sinfonica G. Rossini; venerdì 21 febbraio ore 21 “Buffe ironie - Concerto di Carnevale“, musiche di Mozart, Generali, Spontini, Rossini, Rossi, con Matteo Torcaso (baritono), Giulia Alletto (mezzo soprano), direttore Riccardo Bisatti, Orchestra Sinfonica G. Rossini; sabato 8 marzo ore 21 “Concerto rosa“, musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Fanny Mendelssohn con Ellen Hyojin Kim (violino), Stefania Argentieri (pianoforte), direttrice Francesca Perrotta, Orchestra Olimpia; venerdì 4 aprile ore 21 “Anna Tifu suona Beethoven“, musiche di Beethoven con Anna Tifu (violino solista), direttore Davide Trolton, Orchestra Filarmonica Marchigiana; domenica 27 aprile ore 17 “Sting e the Police – Message in a bottle“, musiche di Sting e dei The Police, direttore Daniele Rossi, da definire voci soliste, Orchestra Sinfonica G. Rossini; domenica 11 maggio ore 17 “La Form e Mayer, solista dei Berliner: idillio ed eroismo“, musiche di Mozart e Beethoven, Albrecht Mayer, oboe e direzione (oboe solista dei Berliner Philarmoniker), Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Abbonamenti al botteghino dal 23 al 30 novembre: 104 euro settore A, 84 euro settore B; biglietti al botteghino e on line Vivaticket dal 4 dicembre compresi tra 20 e 8 euro.

sil. cla.