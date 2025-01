Stangata polizia locale: 134mila euro di multe

di Sandro FranceschettiE’ stata rinnovata la convezione tra i comuni di Mondavio, Monte Porzio, San Costanzo e San Lorenzo per la gestione in forma associata della polizia locale ‘Media Valcesano’. Un corpo che nel 2024 ha emesso 725 sanzioni per violazioni al codice della strada, pari a 113mila euro; e 115 per il mancato rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi regionali (conferimento dei rifiuti, disposizioni rurali ecc.) per un totale di altri 21mila euro.

"L’attuale struttura, con la partecipazione di quattro comuni – spiega il sindaco di Mondavio, ente capofila, Mirco Zenobi –, è nata a gennaio 2023 con l’ingresso di San Costanzo, mentre noi eravamo già insieme a Monte Porzio e San Lorenzo in Campo dal primo settembre 2018. Si tratta di un’esperienza molto positiva e ringrazio i colleghi per aver dato importanza a questo servizio associato, confermando la loro adesione. Nella fattispecie è proprio il caso di dire che l’unione fa la forza, perché grazie a questa collaborazione riusciamo a mettere insieme, per garantire una maggiore efficacia, personale e mezzi". Personale che conta 9 agenti, comandati del vicecommissario Andrea Rovinelli e dall’ispettore Patrizio Zenobi, i quali dispongono di 4 auto di servizio, strumentazione per l’alcoltest, autovelox e 11 varchi intelligenti con rilevatori targhe, dei quali 7 a San Costanzo, 3 a Mondavio e 1 a Monte Porzio.

Riprendendo i numeri fatti registrare dalla polizia locale ‘Media Valcesano’ nel 2024, va senz’altro segnalato quello relativo ai 39 incidenti stradali rilevati, frutto di un territorio di competenza estremamente ampio, di 116,94 chilometri quadrati, a fronte di una popolazione di poco superiore alle 14mila unità. Fra le attività svolte dai ‘vigili’ di questi quattro comuni, occorre menzionare i 615 accertamenti anagrafici sulle residenze; le 601 notifiche per conto degli altri enti; le 238 ordinanze per manifestazioni, modifiche alla circolazione ecc; i 156 servizi per mercati e fiere; i 54 controlli effettuati sul corretto utilizzo delle compostiere domestiche; e i 35 servizi per altrettante manifestazioni. A ciò vanno aggiunte due denunce penali: una per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) e l’altra per omissione di soccorso dopo un incidente stradale; e due interventi per assistenza e trattamenti sanitari obbligatori. Un lavoro complesso, che grazie alla collaborazione tra enti, garantisce risultati importanti.