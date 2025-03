Statale 16, arriva la cura del bitume. Ma è subito caos. Ed è solo l’inizio

di Anna Marchetti

Traffico in tilt ieri mattina tra il ponte dell’Arzilla e il bar Notturno con auto incolonnate che procedevano a passo d’uomo: la causa, l’avvio dei lavori di sistemazione del manto stradale in quel tratto di strada, costellato da buche larghe e profonde. I disagi dureranno una settimana, tempo permettendo. Infatti, in caso di pioggia, l’intervento potrebbe slittare di alcuni giorni.

"Chi utilizza quotidianamente la Statale 16 per gli spostamenti verso Pesaro – suggerisce l’assessore alla Viabilità Alessio Curzi – dovrà pazientare o valutare percorsi alternativi, poiché nei prossimi giorni è previsto un traffico più intenso". Nonostante i lavori siano partiti alle 10 di ieri, proprio per evitare la coincidenza con il maggior traffico concentrato nelle prime ore della mattina, quando le persone devono raggiungere i posti di lavoro o accompagnano i figli a scuola, la Statale 16 è piombata nel caos.

"Non si tratta di un rifacimento completo – chiarisce l’assessore Curzi – ma di un’azione mirata, le cosiddette riquadrature, per risolvere le criticità più evidenti. E’ prevista l’asportazione dell’asfalto danneggiato e la successiva ricostruzione con conglomerato bituminoso strutturale, per uno spessore minimo di 10 centimetri, così da garantire maggiore durabilità e sicurezza". E ancora Curzi: "Nei primi tre giorni si interverrà sulla corsia nord, Fano–Pesaro, nei successivi su quella sud, Pesaro–Fano. Eventuali aggiustamenti del cronoprogramma saranno valutati in corso d’opera".

Al momento non sembra ci siano stati eccessivi disagi per il trasporto pubblico, anche se ovviamente non sono mancati malumori e proteste da parte degli automobilisti rimasti incolonnati per diversi minuti. Eventuali ripercussioni, ad ogni modo, si valuteranno nei prossimi giorni. "Dopo tante segnalazioni – commenta Curzi – anche questo tratto di strada viene finalmente risanato: un impegno concreto per migliorare la viabilità cittadina". Prosegue Curzi: "Questo tipo di intervento, non fa parte del piano delle asfaltature programmato dall’amministrazione comunale, ma rientra nella manutenzione ordinaria affidata alla società Avr".

Il traffico in tilt sulla Statale 16 ripropone il tema dell’opportunità o meno di creare un collegamento alternativo con Pesaro dopo che è stato archiviato il progetto dell’Interquartieri. Progetto non condiviso dalla città per il suo impatto sul territorio e neppure da una parte della precedente maggioranza di centrosinistra e che ha comportato la perdita, da parte della giunta Seri, dei 20 milioni di euro che erano stanziati dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica) proprio per la realizzazione di quella strada.