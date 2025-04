Statale illuminata, fine all’incubo buio e pericoli

È stato attivato mercoledì sera l’impianto di illuminazione pubblica lungo la Statale 424 "Della Valcesano", nei circa 800 metri tra la rotatoria che precede sul lato monte il casello autostradale di Marotta e via Della Campanella, all’altezza della discoteca Miu. Un’opera importantissima, in quanto si tratta di un segmento ad alta circolazione che oltre ad essere, fino a due giorni fa, privo delle luci non ha neppure un marciapiede e le persone che lo percorrono a piedi (in maggioranza adolescenti diretti alla discoteca) erano costrette a camminare al buio a ridosso della riga bianca che delimita la carreggiata, rischiando ogni volta di essere investite.

Adesso, pur nella perdurante assenza di una ‘pista’ riservata ai pedoni, c’è almeno l’illuminazione. L’intervento, realizzato dal Comune di Mondolfo, che ci ha investito una cifra di circa 50mila euro, ha notevolmente aumentato la visibilità per tutti gli utenti della strada, incementando, così, la sicurezza per automobilisti, ciclisti e soggetti a piedi. L’attivazione di questo nuovo impianto si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini e i pendolari che quotidianamente utilizzano la Strada Statale 424 Della Valcesano, spesso teatro di incidenti, anche molto gravi, come quello verificatosi poche centinaia d metri più verso monte rispetto al Miu la notte tra il 22 e il 23 settembre del 2023, che ha avuto come vittime due giovani bengalesi di 23 e 29 anni, il primo dei quali, Md Juanit Mia, morì 48 ore dopo all’ospedale ‘San Salvatore’ di Pesaro.

"Un’altra opera importante portata a termine dalla nostra amministrazione – commenta il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri – Questo intervento risolve una criticità che persisteva da tempo e che era stata segnalata dai cittadini. Miglioriamo la sicurezza di un’arteria fondamentale per il nostro territorio, in una zona che era completamente priva di illuminazione. Il nostro impegno per la valorizzazione e il miglioramento delle infrastrutture stradali proseguirà con nuovi progetti che prevedono ulteriori impianti di illuminazione e la creazione di percorsi ciclopedonali su altre strade ad alta percorrenza".

Sicuramente un impegno significativo, quello assunto dal sindaco, anche in chiave turistica, perché una località che ambisce a crescere sotto questo profilo deve dedicare tanta attenzione alla sicurezza.

Sandro Franceschetti