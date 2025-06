Stefania Craxi visita la via dedicata a suo padre

Domani alle 17 la senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, sarà a San Costanzo, accompagnata dall’assessore regionale Stefano Aguzzi, per vedere la via dedicata a suo padre Bettino nel 2007. Leonardo Martinelli – coordinatore di Forza Italia di San Costanzo – afferma: siamo molto onorati che la senatrice Stefania Craxi venga a San Costanzo. Già dall’anno scorso, durante un incontro organizzato da Forza Italia di Fano, comunicai che mia madre Margherita Mencoboni nel 2007, quand’era consigliere comunale e capogruppo richiese di intitolare una via o una piazza a Bettino Craxi". In quel periodo Silvio Berlusconi scrisse a tutti i consiglieri comunali di farsi portatori nei propri comuni affinché fosse intitolato a Craxi una via. Il sindaco di allora Giuliano Lucarini e l’intero consiglio comunale condivise tale richiesta. Con delibera di giunta del 6 novembre 2007 fu deciso di intitolare una via a Bettino in una zona nuova di San Costanzo nei pressi del centro. "Noi di Forza Italia siamo molto fieri di essere riusciti ad avere una via dedicata a Craxi che ha avuto un ruolo politico ed istituzionale importante nella storia democratica italiana e di condividerla giovedì (domani) con sua figlia, la senatrice Stefania Craxi. Vogliamo anche concludere sottolineando che il sindaco e la maggioranza di allora accolsero favorevolmente la richiesta inoltrata da mia madre in qualità di capogruppo in Consiglio Comunale e di rappresentate di Forza Italia".

Sempre domani la senatrice sarà alle 18,30 a Fano per l’inaugurazione della sede di Forza Italia e poi alla rassegna letteraria ‘Passaggi’.

Sandro Franceschetti