Stortiero in corsa con l’Udc per Acquaroli: "La candidatura come servizio al territorio"

"La candidatura all’Assemblea legislativa delle Marche vissuta come servizio". E’ il messaggio lanciato ieri sera durante l’evento della sua presentazione da Sabina Stortiero, presidente del consiglio comunale di Terre Roveresche, che ha accolto i suoi sostenitori al Bar Flaminio di Tavernelle di Colli al Metauro. Tanta la gente intervenuta per esprimerle il suo apprezzamento e quello alla lista Udc che sostiene la riconferma di Francesco Acquaroli come governatore. Accanto all’aspirante consigliera regionale c’era Vittoriano Solazzi, segretario provinciale dell’Unione di Centro ed ex presidente del Consiglio regionale. "Candidarsi è una questione di servizio. I consiglieri – ha affermato Stortiero - dovrebbero essere connessi con l’elettorato sempre, non solo apparire durante la campagna elettorale. Per questo motivo lancio ora il mio indirizzo e-mail proponiletueidee@libero.it dove i marchigiani possono sottopormi le loro aspettative".

L’aspirante consigliera ha aggiunto: "Spesso chi vota poi non ha più occasione di seguire gli iter consiliari, se non leggendo le notizie sui media. Io sono una donna che ha scelto di continuare a vivere con la sua famiglia nell’entroterra, pur lavorando a Fano (laureata in servizio sociale, impiegata amministrativa in Ast). Promotrice di iniziative di volontariato (in prima fila nella tutela di ambiente e animali), Stortiero è anche rappresentante Anci e consigliera provinciale alle pari opportunità. "Sono convinta – ha aggiunto - che serva una rappresentanza femminile più numerosa in Regione e che le donne siano in grado di proporre un clima di pace". "Sabina – ha evidenziato Solazzi – ha dato dimostrazione di essere attenta al territorio e a temi di grande rilievo, a partire da quelli della sanità e della tutela dei soggetti più fragili. La competenza intesa come servizio".

Sandro Franceschetti