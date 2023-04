Fano, sulla Strada della Contessa nasce l'alleanza di tre sindaci

Fano (Pesaro e Urbino), 27 aprile 2023 - “La strada della Contessa è un’arteria di vitale importanza. Per questo motivo è quanto mai necessario puntare i riflettori sul tema per dare una risposta adeguata”. Partendo da questo presupposto hanno stretto un patto tra sindaci, Massimo Seri primo cittadino di Fano, Alessandro Piccini sindaco di Cantiano e Filippo Mario Stirati omologo a Gubbio: per il bene dei loro concittadini, la vivacità delle loro imprese e del territorio che si snoda tra le Marche e l'Umbria. “La chiusura della SS452 meglio nota come Strada della Contessa – affermano i tre sindaci –, e le criticità relative agli interventi di riqualificazione lungo la Flaminia rappresentano una criticità rilevante per i due territori. Alla luce di questa considerazione come sindaci riteniamo evidenziare come sia fondamentale e strategico l’asse di collegamento tra il Nord-Est dell’Umbria, l’immediata fascia territoriale dell’area interna del basso pesarese, nonché l’area della costa con particolare riferimento ai comuni di Fano e di Pesaro”.

I tre sindaci, sulla base di queste valutazioni e delle relative strategie istituzionali da attuare hanno convocato una conferenza stampa nel Comune di Fano per martedì 2 maggio alle ore 11, per definire un grande patto tra le istituzioni e tutti i portatori di interesse al fine di superare le attuali criticità che si sono venute a determinare. "Vogliamo dare una risposta adeguata – dicono – in termini di programmazione e di adeguamento infrastrutturale, tale da garantire per i prossimi anni una crescita virtuosa e più equilibrata rispetto alle altre dinamiche territoriali. Il futuro e la relativa crescita economica passano da queste scelte”.