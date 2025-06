Strade a nuovo. Due milioni di investimenti

Al via il nuovo piano asfalti per un importo complessivo (compresa la progettazione) di circa 2 milioni di euro. Si parte da lunedì 9 giugno con la strada per Caminate (230 mila euro), si procede in contemporanea con via Sironi (80 mila euro) per poi andare avanti con viale Buozzi (125 mila euro), via Giuglini (40 mila euro), via Ugo Bassi (80 mila) dove si sta attendendo che finisca i lavori Aset, poi via Roma, dal Ponte Storto alla rotatoria di via Pertini (490 mila euro), via Papiria (412 mila euro) e infine il parcheggio di Fano 2 (50 mila euro).

L’intervento in via Roma prevede oltre all’asfaltatura, l’eliminazione dei piccoli tratti di marciapiede, per fare posto su ambo i lati della strada ad un percorso ciclopedonale di oltre 2 metri, protetto da cordoli. "In via Roma – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – cambierà la fisionomia della sede stradale e le ciclabili saranno protette rispetto alla carreggiata". Un intervento che serve a mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, ma garantisce anche una manutenzione più agevole delle strade. Solo per via Roma sono previsti circa due mesi di lavori, le asfaltatura saranno eseguite in notturna.

"Dopo gli interventi realizzati nei mesi scorsi – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – primi tra tutti quelli nelle periferie a seguito del maltempo autunnale, siamo finalmente pronti a partire con il piano delle asfaltature. Un progetto importante, a cui abbiamo destinato 2 milioni di euro per quest’anno e 1,5 milioni ogni anno, fino al termine dei cinque anni".

"Questa è l’ultima gara d’appalto per singole opere – ha chiarito Ilari – poi si procederà con il meccanismo dell’accordo quadro per un investimento complessivo di 10 milioni di euro: la gara sarà indetta entro la fine dell’anno e il nuovo sistema servirà ad accelerare i tempi. La priorità sarà data alle strade ad alta percorrenza che sono in condizioni critiche per poi procedere nei quartieri".

Il sindaco Serfilippi ha indicato alcune delle priorità: "Via IV Novembre, nel tratto da via Papiria a via Monte Grappa, l’uscita-ingresso della superstrada, ma anche via Prelato e la strada comunale Tre Ponti, sostanzialmente impercorribili. A queste vanno aggiunte le tante strade all’interno dei quartieri che hanno bisogno di manutenzione straordinaria".

"La nostra giunta vuole davvero dare una svolta al problema delle strade – aggiunge l’assessore Ilari – con l’impegno di garantire almeno 1,5 milioni ogni anno, fino alla fine del mandato".

Altro impegno della giunta Serfilippi è quello di coordinare gli interventi nelle strade tra gli enti interessati (Comune, Aset ed Enel) per evitare che si rompa l’asfalto appena rifatto. "Abbiamo cercato di trovare un accordo, promuovendo degli incontri – conclude il primo cittadino – anche con le ditte che stanno posando la fibra ottica, che comunque hanno la legge dalla loro parte".

Anna Marchetti