Strade, lavori per 4 milioni di euro. Si comincia da Roncosambaccio

FANO

di Tiziana Petrelli

È partito ieri mattina da Roncosambaccio il maxi cantiere da oltre quattro milioni destinato alla messa in sicurezza e al rifacimento delle strade colpite dall’alluvione del 2023, grazie ai fondi concessi dalla struttura commissariale regionale. A presentare l’opera il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari, il progettista Stefano Tattolo, i tecnici comunali e i rappresentanti di tutte le ditte incaricate. "Roncosambaccio – ha detto il sindaco – rappresenta simbolicamente tutte le aree periferiche della città che per troppo tempo hanno atteso un intervento risolutivo. L’accordo quadro, predisposto con il coordinamento dell’assessore Ilari e degli uffici comunali guidati da Ilenia Santini, riguarda anche Carignano, Sant’Andrea in Villis, San Cesareo e le strade verso Ferretto. Una risposta importante per la nostra comunità, perché rimette in sicurezza i collegamenti dell’intera cintura esterna della città".

Ilari ha ricordato che il progetto era stato avviato dalla precedente amministrazione, ma con un finanziamento iniziale di circa due milioni poi ampliato e portato al doppio grazie all’intervento dell’attuale giunta. "Lo scorso novembre – ha spiegato – la Regione ha confermato ulteriori due milioni di euro, consentendoci di arrivare in meno di dodici mesi da una progettazione preliminare alla fase esecutiva. L’accordo quadro ci permette di agire in tempi rapidi, con l’obiettivo di concludere gli interventi nei prossimi mesi. Solo qui a Roncosambaccio realizzeremo 400 metri di muro di contenimento sul lato monte, una palizzata di sostegno della frana e la regimentazione delle acque, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale".

Gli interventi si estendono anche ad altri tratti nevralgici del territorio: dalle strade di collegamento tra Roncosambaccio e Villa di Sotto alla comunale di Stopoletto, fino all’asse Offreduccio-Bevano; a Carignano saranno sistemate le comunali delle Cerquette e della Gazza, mentre a Prelato si interverrà sulla Carampana II e a Rosciano sulla Carampana I. Altri lavori interesseranno la Fornaciotti di Sant’Andrea in Villis, la Fonte Galantara a Caminate e la comunale del Cantiere di San Cesareo, con risagomature, rifacimenti del manto, nuova segnaletica e opere di regimazione delle acque. In ogni tratto verranno controllate le pendenze, consolidate le banchine e ripristinate le aree a fine cantiere.

Il progettista Stefano Tattolo ha sottolineato che la progettazione è stata orientata secondo criteri di sostenibilità ambientale, inoltre "pavimentazioni e drenaggi garantiranno maggiore durata e sicurezza, mentre il verde sarà riqualificato e consolidato". Serfilippi ha poi ribadito l’importanza di un intervento che "dà risposte concrete a zone che avevano subito gravi danni con l’alluvione del 2023". I cantieri comporteranno disagi alla circolazione, ma "sono già previste – ha concluso Ilari – deviazioni e viabilità alternative per limitare i disservizi".