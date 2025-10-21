Stralcio della variante di Gimarra: "È una vittoria del buon senso"

Dopo l’annuncio del sindaco Luca Serfilippi sullo stralcio definitivo della variante di Gimarra dal Piano regolatore generale, non si ferma il dibattito politico. Prima le parole di Luciano Benini, ex assessore della giunta Carnaroli e storico esponente della lista civica Bene Comune e oggi anche la presa di posizione di Marta Ruggeri, consigliera regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle. "È una vittoria per Fano e per il buon senso – afferma Ruggeri –. Scongiurato uno scempio urbanistico". Ruggeri, che ha seguito la vicenda fin dai tempi in cui sedeva nel Consiglio comunale fanese, parla di una decisione attesa e condivisa: "Sono profondamente soddisfatta per la scelta dell’amministrazione Serfilippi, che ha posto fine a un progetto negativo e potenzialmente devastante. È una decisione giusta, che mette al primo posto la tutela del territorio e del paesaggio di Fano". Per la consigliera pentastellata si tratta di una battaglia lunga e tenace, combattuta nel tempo da cittadini, comitati e forze civiche: "Il Movimento 5 Stelle ha seguito questa vicenda fin dai miei primi anni in Consiglio comunale, oggi con il capogruppo Francesco Panaroni, insieme a tante cittadine e cittadini che non si sono mai arresi. Avevamo ragione allora e i fatti oggi lo confermano: quella strada sarebbe stata uno scempio, un errore urbanistico enorme, una ferita permanente al nostro paesaggio collinare e alla valle dell’Arzilla".

ti.pe.