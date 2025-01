Strangolò la moglie. Chiesta la perizia. Saranno sentiti i figli

di Antonella MarchionniPrima udienza in corte d’assise, ieri mattina, per l’omicidio di Rita Talamelli, la 66enne uccisa nella sua casa di Fano il 20 novembre 2023. Angelo Sfuggiti, 70 anni, è il marito della donna accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare. L’uomo l’aveva ammazzata stringendole un foulard al collo e, per farlo, l’aveva sorpresa alle spalle. Aveva trascinato il corpo in camera da letto coperto con un asciugamano. L’uomo si era poi disteso sul letto dopo aver assunto dei medicinali. Il ritrovamento era avvenuto da parte di uno dei figli che, in serata, era rientrato in casa.

Quello in cui era maturato il delitto era uno scenario familiare di enorme sofferenza. La donna, infatti, era affetta da tempo da una patologia. Rita Talamelli, infatti, era stata colpita anni fa da un aneurisma dalla quale non si era pienamente ripresa neurologicamente e per la quale Sfuggiti, negli anni, aveva svolto una costante assistenza. La prossima udienza è prevista per il 19 marzo e verranno ascoltati 4 testimoni. Il pm Marino Cerioni, inoltre, ha richiesto la deposizione da parte dell’imputato che attualmente si trova agli arresti domiciliari.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Susi Santi, ha chiesto e ottenuto di disporre una consulenza tecnica per accertare lo stato psicologico dell’imputato. La perizia è finalizzata all’accertamento della capacità di intendere e di volere. "E’ una tragedia e dovremmo verificare se effettivamente Sfuggiti era capace o meno di intendere al momento della commissione del fatto – ha commentato l’avvocato Santi -. Sono stati ammessi quattro testimoni della difesa e sicuramente citerò i due figli (che non si sono costituiti parte civile ndr)". Le indagini erano state condotte dagli agenti del commissariato di Fano.

Dopo l’omicidio il 70enne era stato ricoverato in ospedale e non aveva potuto presenziare all’udienza di convalida da parte del gip. I medici, infatti, lo hanno salvato dalla grave intossicazione da barbiturici. Quando era stato soccorso l’uomo era lucido, benché intossicato dai medicinali ingeriti, e aveva raccontato di una vita divenuta insopportabile. Poi la corsa in ospedale. L’omicidio aveva dilaniato di dolore entrambe le famiglie degli Sfuggiti e dei Talamelli. "Stiamo cercando tutti di sopravvivere a tutto questo - diceva sconsolato Marziano Sfuggiti, fratello di Angelo, ai funerali della donna-. Rita è stata vittima della sua malattia e dell’omicidio. Ma anche Angelo è una vittima. E noi tutti siamo divisi a metà tra l’uno e l’altra. Perché noi Rita la conoscevamo da 50 anni e per 40 abbiamo lavorato insieme. Non siamo riusciti a portar via Angelo perché lui non si sentiva di lasciarla sola. Ma ogni giorno la situazione era sempre più dura, per lui e per i figli".