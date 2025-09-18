Strangolò la moglie con un foulard. “Stremato, ma capace di intendere”

Fano, 18 settembre 2025 – Un uomo “stremato ed esasperato”, ma non malato di mente. È questa la diagnosi del consulente psichiatrico Renato Ariatti, chiamato in Corte d’Assise a Pesaro a chiarire le condizioni di Angelo Sfuggiti, il 70enne fanese che il 20 novembre 2023 ha ucciso la moglie Rita Talamelli nella loro casa di via Montefeltro a Fano, strangolandola con un foulard. “Non c’è disturbo post traumatico da stress – ha scandito Ariatti –. Essere stressati perché la vita ti pone difficoltà non basta: occorre un evento estremo, come un terremoto o una guerra. Qui siamo davanti a un deragliamento passionale, non a una patologia psichiatrica”.

Sfuggiti, ex pizzaiolo, non si è presentato in aula: le sue condizioni di salute sono troppo compromesse. Ha rinunciato a comparire, restando ai domiciliari nella stessa abitazione del delitto. In aula c’erano il pm Marino Cerioni e il difensore Susi Santi. Ariatti ha ripercorso le cartelle cliniche, i colloqui con l’imputato e una batteria di test. “Nessun dubbio – ha detto – che vivesse una situazione sofferta, emotivamente logorante. Ma al momento del fatto non vi era infermità di mente: la capacità di intendere e volere non era esclusa né gravemente scemata. Semmai, dopo, è insorta una depressione maggiore e profonda”.

Secondo il consulente, Sfuggiti ha agito in un impeto incontrollato: “Parte per fermarla e zittirla, poi perde il controllo. Non possiamo dire che ogni volta che lo perdiamo siamo incapaci. In quel momento era sconvolto, ma lo stato emotivo non era la punta dell’iceberg di una malattia. La progettualità omicidiaria non c’è mai stata: nessuna fantasia di morte, nessuna pianificazione. Tutto si è consumato in pochi secondi”. L’imputato stesso, nelle ricostruzioni, ha parlato di “un cuscino buttato, una foto strappata, un gesto umiliante”. Sarebbe stato il detonatore di una tensione accumulata da anni di convivenza difficile.

“Ha cercato di farla stare zitta – ha raccontato il consulente – poi mi si è accorto di essere andato oltre”. Sfuggiti aveva tentato il suicidio il giorno del suo compleanno, ma secondo Ariatti si trattò di un gesto “non letale, più una richiesta di aiuto che una reale volontà di morire”. Oggi vive con “sensi di colpa laceranti” verso i figli e la missione fallita di “aiutare quella donna”. Ma se il quadro psichiatrico dell’imputato appare chiaro, altrettanto netta è stata la descrizione della vittima.

Su domanda del pm, Ariatti ha definito Talamelli affetta da “disturbo ossessivo compulsivo grave, con pensieri intrusivi e rituali estenuanti: pulizie continue, ossessione per l’igiene, profumi ovunque. La convivenza con una persona così diventa impossibile: o assecondi, o combatti”. La prossima udienza, fissata per il 5 novembre, prevede l’eventuale esame di Sfuggiti e l’avvio della discussione. L’ultima parola arriverà il 26 novembre, quando la Corte dovrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza.